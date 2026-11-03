Por: El Espectador

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Un temblor de magnitud 5.6 sacudió la madrugada de este martes a la zona Andina de Colombia, con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, y una profundidad superficial de aproximadamente 19 kilómetros. El movimiento sísmico, ocurrido a las 4:13 a.m., fue sentido por miles de personas en diversas regiones del país, de acuerdo con los reportes de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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Carolina García Londoño, directora técnica de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), afirmó en un video que este evento está relacionado con la presencia de varias fallas geológicas activas en Tolima, las cuales pueden provocar actividad sísmica como la registrada en las últimas horas. García Londoño también informó que, hasta las 6:23 a.m., se habían producido cinco réplicas con magnitudes entre 2.1 y 3.5, que hacen parte de la actividad común en este tipo de eventos y que continúan siendo monitoreadas.

El impacto del sismo se evidenció en la cantidad de ciudadanos que reportaron haberlo sentido: más de 3.800 personas ingresaron su experiencia a la Red Sismológica Nacional. Bogotá concentró la mayor cantidad, con más de 1.000 reportes, seguida por el Valle del Cauca (940) y Tolima (460), regiones que experimentaron el fenómeno con particular intensidad.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) confirmó que una persona resultó herida en Chaparral por la caída de una pared en una vivienda. Además, en Quimbaya, Quindío, se reportó el desprendimiento de parte de la estructura de una iglesia, sin víctimas, resaltando que en Bogotá y Cundinamarca no hubo reportes adicionales de afectaciones materiales o humanas.

El SGC explicó que Colombia es proclive a los sismos debido a la actividad tectónica que la caracteriza. Placas como la de Nazca, Sudamérica y Caribe convergen en el territorio nacional, y aunque la mayor actividad sísmica suele presentarse en la zona del Pacífico, sucesos como el de Tolima demuestran que otras regiones también pueden verse afectadas. Entre los factores relevantes está la "zona del Nido Sísmico de Bucaramanga", donde la interacción de placas genera recurrentes movimientos de tierra.

Con respecto a la posibilidad de prever estos fenómenos, el SGC es enfático: no es posible anticipar de manera precisa la magnitud, fecha o lugar de ocurrencia de un sismo, dado que los procesos que intervienen son altamente complejos y variables.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia?

Colombia se caracteriza por su alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas bajo su territorio, como la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. La convergencia y subducción de estas placas generan numerosos movimientos sísmicos en distintas regiones, según explicó el Servicio Geológico Colombiano.

¿Se pueden predecir los sismos en Colombia?

No existe actualmente una metodología científica que permita predecir de forma exacta cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un sismo en Colombia o en el mundo. Las entidades como el SGC monitorean constantemente la actividad sísmica, pero no pueden anticipar estos eventos con precisión debido a la complejidad de los factores involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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