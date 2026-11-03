Por: El Espectador

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La agenda legislativa en el Congreso está especialmente concentrada en las iniciativas del gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, con proyectos como la ley de sometimiento que tiene como fecha límite para su sanción presidencial el martes 4 de noviembre. Sin embargo, mientras estos temas ocupan la atención pública, hay otra cuestión relevante en curso dentro del Senado: la elección de la persona que ocupará la Dirección Administrativa. Esta oficina es fundamental para el correcto funcionamiento del Legislativo, especialmente porque administra cerca de COP 490.000 anuales para distintas gestiones administrativas.

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La competencia por la Dirección Administrativa se dará entre un grupo de 10 candidatos, quienes presentarán sus propuestas en busca del respaldo de los 102 senadores que conforman la cámara alta. No obstante, a diferencia de periodos anteriores, este proceso parece inclinarse hacia una figura con amplia experiencia y profundo conocimiento del contexto y las dinámicas internas del Congreso.

De acuerdo con información suministrada por El Espectador, la Comisión de Acreditación Documental del Senado llevó a cabo un proceso de revisión extenso y finalmente avaló la participación de 10 aspirantes. Se destaca la candidatura de Juan Alberto Duque García, exsecretario de la Comisión Cuarta de la Cámara, con experiencia previa en la Contraloría y un rol importante en los debates presupuestales durante el gobierno de Gustavo Petro. Como dato adicional, es de raíces liberales y es hijo del exalcalde de Pereira, Luis Alberto Duque.

En la lista también figuran William Valderrama Hoyos, exsecretario de Hacienda de Cartagena en la alcaldía de Antonio Quinto Guerra, quien ha aspirado recurrentemente a este cargo; en su carrera, sin embargo, arrastra una sanción e inhabilidad de la Procuraduría desde 2014. Otras personas aspirantes son Narieis Candelaria Sierra Herazo, con experiencia en la Contraloría General de la República; Sebastián Montoya Mejía, quien aspiró a la Contraloría General de la República; Yaklin Daridza Chaparro Salinas, con cargos en la Contraloría de Cundinamarca y en Boyacá; Joel Bahamón Ospina, con trayectoria en la Contraloría y Personería de Bogotá; Jorge Iván de Castro Barón, vinculado al Departamento de Función Pública; y Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, actual director de Integración Social en la Contraloría.

No obstante, según revelan fuentes consultadas por El Espectador, la mayor probabilidad recae en Astrid Salamanca Rahin, quien ocupa la Dirección Administrativa desde 2012 y busca su séptima reelección. Acuerdos internos entre distintos sectores, según el medio, mantienen su continuidad como altamente probable, pese a que existen voces que no rechazan un posible relevo. En definitiva, la decisión quedará en manos de la votación en plenaria, que definirá si la continuidad será la senda o si habrá renovación en este puesto estratégico para el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales candidatos a la Dirección Administrativa del Senado?

Entre la decena de postulados destacan figuras como Juan Alberto Duque García, con amplia experiencia en la Contraloría y la Cámara, y William Valderrama Hoyos, exsecretario de Hacienda de Cartagena con historial de aspiraciones al cargo. Sin embargo, Astrid Salamanca Rahin aparece como la candidata con mayores opciones, respaldada por consensos internos desde 2012, según información de El Espectador.

¿Por qué es relevante la Dirección Administrativa en el funcionamiento del Congreso?

La Dirección Administrativa es esencial para el Congreso, ya que su gestión implica la administración de aproximadamente COP 490.000 anuales, un presupuesto crítico para todas las actividades del Legislativo. Además, su importancia radica en garantizar la operatividad interna y la coordinación de distintas áreas administrativas, de acuerdo con el análisis de El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.