Por: El Espectador

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Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y exsuperintendente nacional de Salud, fue señalado el 3 de noviembre por la Procuraduría General de la Nación, que le formuló pliego de cargos por presunta participación indebida en política. Según el ente de control, los hechos habrían ocurrido en 2026, cuando Quintero ocupaba el cargo de superintendente nacional de Salud. La Procuraduría explicó que, en el marco de la segunda vuelta presidencial, Quintero habría manifestado públicamente su apoyo a un candidato y rechazado a otro. Esta conducta, de acuerdo con el Ministerio Público, habría vulnerado los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que deben guiar a los servidores públicos. La participación política de los funcionarios está prohibida para evitar que utilicen su cargo en beneficio de intereses particulares o políticos.

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La investigación surgió a partir de una entrevista concedida por Quintero, cuyo video fue divulgado en TikTok. En ese diálogo, el exalcalde afirmó: “Tengo certeza es que los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos, porque ahí están; yo tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso, anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”. Además, mencionó la necesidad de organizar equipos y revisar actas por eventuales irregularidades. La Procuraduría abrió formalmente investigación el 22 de junio, señalando que la falta que se le imputa es gravísima a título de dolo.

Estas acusaciones se conocen en medio de otros procesos judiciales que involucran a Quintero. El pasado 14 de julio, la jueza 22 penal de Medellín anuló la imputación de cargos contra el exalcalde por prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, en el contexto del caso del predio Aguas Vivas. Según lo informado, en 2019, la Alcaldía de Medellín suscribió un acuerdo con las empresas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas, y con el ciudadano Juan Manuel Villegas, mediante el cual se cedía el terreno a cambio de compensar obligaciones urbanísticas. Sin embargo, nunca se ejecutaron los proyectos que justificaban esa cesión. Durante el mandato de Quintero, el terreno fue destinado al proyecto “Valle del Software”, pero ante la reclamación de los antiguos propietarios, se anuló la cesión gratuita y se inició trámite para su compra oficial. La Fiscalía argumentó que los cambios al Plan de Ordenamiento Territorial asociados al proyecto habrían sido irregulares, aunque la jueza indicó que no se logró establecer una relación clara entre los hechos investigados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga a Daniel Quintero por presunta participación política?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, Quintero habría manifestado apoyo público a un candidato presidencial y rechazo a otro durante la segunda vuelta presidencial, lo que, en opinión del órgano de control, constituye una violación a los principios que le impiden a los funcionarios públicos intervenir en actividades políticas. Esta conducta se considera gravísima y la investigación está enfocada en determinar si Quintero abusó de su cargo como superintendente nacional de Salud para beneficiar los intereses de un candidato específico.

¿En qué consiste el caso del predio Aguas Vivas relacionado con Daniel Quintero?

El caso Aguas Vivas trata sobre un lote cedido a la Alcaldía de Medellín en 2019, con el compromiso de compensar obligaciones urbanísticas que nunca se concretaron. Durante la administración de Quintero, el predio fue destinado al proyecto “Valle del Software”, pero los anteriores propietarios reclamaron la propiedad argumentando que la compensación no se cumplió. Se acordó anular la cesión y se planteó la compra oficial del terreno, pero la Fiscalía investigó si hubo irregularidades, especialmente en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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