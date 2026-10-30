La decisión adoptada por un juez de segunda instancia de revocar la detención domiciliaria de Miguel Quintero Calle para ordenar su reclusión inmediata en un establecimiento carcelario generó una fuerte tormenta política en la capital antioqueña. El fallo, que modificó la medida cautelar que favorecía al exconcejal y hermano del exalcalde Daniel Quintero por el escándalo de direccionamiento irregular de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) — proceso que indaga la apropiación ilícita de más de 2.841 millones de pesos de los recursos públicos—, provocó una enérgica e inmediata reacción por parte del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Tras conocerse la determinación judicial emanada de la audiencia de apelación, el mandatario distrital no ocultó su satisfacción por el revés jurídico que sufrió el procesado y aprovechó el escenario para lanzar graves señalamientos contra la administración pasada. Según indicó Gutiérrez, el traslado a la cárcel representa el fruto directo de las acciones jurídicas impulsadas por su equipo de gobierno para evitar que el imputado continuara evadiendo los rigores de la justicia en condiciones de privilegio. En esa línea, el alcalde aseguró públicamente que el exconcejal permanecía recluido en lo que calificó como una “mansión”, inmueble que, a su juicio, habría sido edificado con los dineros sustraídos de las arcas del distrito durante el anterior periodo institucional.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo local fueron más allá del ámbito estrictamente procesal de Miguel Quintero y apuntaron de manera directa hacia la cabeza visible del movimiento político rival. Con un tono desafiante y crítico, Gutiérrez sentenció que la captura del exconcejal constituye apenas el primer eslabón para desmontar lo que denominó como una red sistemática de saqueo financiero a la ciudad, advirtiendo sin ambigüedades que las investigaciones de los entes de control deben escalar hasta las máximas instancias del círculo familiar y político del exmandatario.

‼️ Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel.

Se empieza a hacer justicia.

Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel.

Sigue el jefe de la banda. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 30, 2026

El endurecimiento de la postura desde la alcaldía abre un nuevo capítulo de tensión institucional en Medellín, donde la opinión pública permanece a la expectativa del traslado definitivo de Miguel Quintero a un centro de reclusión formal y de las determinaciones que adopte el búnker de la Fiscalía frente a las compulsaciones de copias que involucran a otros exfuncionarios de la administración saliente. Mientras los abogados defensores evalúan los recursos jurídicos disponibles ante el nuevo escenario de encierro, el pulso político entre la actual administración y el quinterismo se recrudece en medio de los estrados judiciales.