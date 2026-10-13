Por: EL PILON SA

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El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar tomó una decisión trascendental para el futuro del Hospital Rosario Pumarejo de López, al suspender temporalmente la salida de Lina María de Armas Daza de su cargo como agente especial interventora. De acuerdo con un auto emitido este 9 de octubre de 2026, este juzgado aceptó una acción de tutela interpuesta por De Armas y decretó medidas cautelares urgentes para frenar la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que buscaba removerla.

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La decisión judicial garantiza que De Armas pueda continuar en el ejercicio de sus funciones o volver inmediatamente al cargo, paralizando así el empalme con Víctor Augusto Pedraza López, quien había sido nombrado como su sucesor el 7 de octubre. El fallo responde a hechos concretos expuestos por De Armas, quien para sustentar su permanencia en el hospital no recurrió a argumentos de índole política. Según el expediente citado por el juzgado, la actual interventora argumentó y probó estar en embarazo y ser la principal proveedora económica de su familia. Además, evidenció que su esposo se vio obligado a dejar un trabajo formal para cuidar de su hija menor, quien experimenta una condición de discapacidad y necesita tratamientos continuos.

La situación del hospital venía desarrollándose en un ambiente político tenso. Según el expediente, De Armas asumió la gerencia del hospital cinco meses antes, apoyada por Daniel Quintero, quien fungía entonces como Superintendente de Salud. No obstante, con el ascenso de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República, se agudizaron las decisiones institucionales que precipitaban su salida.

Si bien algunos sectores atribuyeron el relevo a conflictos políticos, e incluso se mencionó a la senadora Claudia Margarita Zuleta como opositora, el juzgado indicó que la Supersalud fundamentó la remoción en motivos administrativos y técnicos, como supuestas fallas en materia de contratación, cobertura de riesgos laborales y posibles conflictos de interés. El juez, sin embargo, ordenó a la entidad entregar en solo 24 horas las pruebas de dichas fallas y elaborar un informe que clarifique si consideraron los comunicados de De Armas sobre su embarazo. También exigió que Salud Total EPS, entidad promotora de salud, garantice tanto la atención médica durante el embarazo de la funcionaria como los tratamientos requeridos para su hija.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el juzgado ordenó la suspensión de la remoción de Lina de Armas en el Hospital Rosario Pumarejo?

La suspensión de la remoción se ordenó porque el juzgado encontró méritos en los alegatos de Lina de Armas, quien demostró estar en embarazo y ser el sustento económico de su familia, además de que su esposo cuida a una hija con discapacidad. El juez consideró que su destitución podría vulnerar derechos fundamentales, por lo que decretó medidas cautelares de urgencia, de acuerdo con la información del expediente citado en el auto del 9 de octubre de 2026.

¿Qué argumentos presentó Supersalud para justificar la destitución de Lina de Armas?

De acuerdo con el expediente judicial, la Superintendencia Nacional de Salud justificó la remoción de Lina de Armas por presuntas deficiencias en los procesos de contratación, fallas en la cobertura de riesgos laborales y problemas asociados a la gestión de conflictos de interés, aunque el juzgado solicitó pruebas y explicación detallada de estas causas en un plazo de 24 horas.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.