Por: EL PILON SA

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Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este lunes por poco termina en tragedia para una familia que regresaba a casa tras un paseo en La Guajira. El incidente sucedió en la vía que conecta al municipio de San Juan del Cesar con Valledupar, específicamente entre los kilómetros 17 y 18, según señalaron las autoridades presentes en el lugar. Un vehículo particular de placas BNJ-441, en el que viajaban seis personas y una mascota, perdió el control y salió de la calzada quedando a un costado del camino, justo después de pasar el corregimiento de Río Seco.

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Los ocupantes del automóvil eran tres adultos, tres menores de edad y el perro de la familia. Todos salían del municipio de Barrancas, ubicado en La Guajira, y su destino final era la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información recopilada por los organismos de socorro que acudieron rápidamente al sitio del siniestro, a pesar de lo grave que pareció el accidente en un primer momento, tanto los pasajeros como el canino se encontraban ilesos. Se les practicó una valoración médica de carácter preventivo y, afortunadamente, no se reportaron lesiones considerables.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar hizo presencia en el sitio para regular el flujo vehicular y adelantar las investigaciones correspondientes. Según las primeras indagaciones realizadas por las autoridades, la principal hipótesis apunta a que el conductor del automotor perdió el control al tomar una curva característica de esa zona del trayecto.

El rápido actuar de los equipos de atención permitió descartar cualquier consecuencia de gravedad para los ocupantes. Este hecho pone en relevancia el impacto que pueden tener los factores de la vía y el entorno sobre la seguridad en los desplazamientos, así como la importancia de la reacción oportuna de los organismos de emergencia. Toda la información citada proviene de fuentes de las autoridades de tránsito y de los equipos de socorro presentes en el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el accidente en la vía entre San Juan del Cesar y Valledupar?

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar, la hipótesis principal es que el vehículo perdió el control mientras tomaba una curva, lo que provocó que saliera de la calzada y terminara a un lado de la vía. Las condiciones específicas del accidente están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

¿Qué medidas tomaron los organismos de socorro tras el accidente de tránsito con seis personas?

Los organismos de socorro acudieron al lugar prontamente y realizaron valoraciones médicas preventivas a los seis ocupantes y a la mascota de la familia. Confirmaron que no hubo lesiones de gravedad y garantizaron la seguridad de los afectados mientras las autoridades regulaban el tránsito y adelantaban las averiguaciones pertinentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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