Por: EL PILON SA

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Con un ambiente cargado de cultura y sentido de pertenencia, Valledupar fue escenario este lunes 12 de octubre de la jornada cultural ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’. Este evento fue organizado por la Asociación para la Promoción y Desarrollo Integral de la Comunidad (ASOPEDIC) con el respaldo de Comfacesar, quienes buscaron resaltar la herencia y memoria de Villa Corelca a través de actividades artísticas, lúdicas y comunitarias.

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De acuerdo con lo registrado durante la jornada, el encuentro comenzó con una feria de emprendimiento que logró reunir a numerosos habitantes del sector. Allí, las personas mostraron al público productos y servicios elaborados localmente, reafirmando la creatividad y el espíritu de trabajo que caracteriza a la comunidad. Los expositores, con vistosas prendas que evocaban las tradiciones y raíces autóctonas, manifestaron su orgullo por la identidad cultural que los une y fortalece.

Uno de los momentos más resonantes de la jornada fue la presentación del mural titulado “Villacorelca es historia, es música, es gente”, una obra que se convirtió en símbolo visual de la riqueza cultural del barrio. Según la información suministrada, este mural retrata a un músico usando un sombrero tradicional, acompañado de brillantes flores tropicales, elementos que juntas recogen la historia, el arte y la gente que han dado forma a la comunidad.

La cita cultural también tuvo espacio para la inauguración de una estructura artística de gran significado: las “Damas del Hierro”. Esta obra metálica fue concebida para rendir homenaje a las mujeres afrodescendientes del sector. La silueta de mujer y el mapa de Colombia, enmarcados bajo la frase “Nuestra Fuerza, Nuestra Raíz”, buscan inspirar reflexión acerca del papel protagónico de la mujer afro en la construcción de la identidad local y nacional.

El evento, impulsado por ASOPEDIC y respaldado por Comfacesar, dejó en claro el relevante papel que las manifestaciones culturales y las expresiones artísticas desempeñan al fortalecer la memoria y la cohesión social en Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el objetivo principal de la jornada cultural ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’ en Valledupar?

La jornada buscó resaltar y poner en valor la herencia cultural, la memoria colectiva y la identidad de la comunidad de Villa Corelca, por medio de actividades artísticas y una feria de emprendimiento que promovieron el sentido de pertenencia, de acuerdo con la información presentada por ASOPEDIC y Comfacesar.

¿Qué significado tienen las “Damas del Hierro” en la jornada cultural de Villa Corelca?

La estructura denominada “Damas del Hierro” representa la silueta de una mujer afro y el mapa de Colombia, rindiendo homenaje a la fuerza y raíces de las mujeres afrodescendientes, quienes han sido fundamentales en la construcción de la identidad del sector, tal como se resaltó durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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