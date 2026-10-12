Por: EL PILON SA

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La Fundación Festival Calixto Ochoa decidió homenajear de manera póstuma al médico Oswaldo Angulo Arévalo, reconociendo su constante aporte a la tradición cultural de Valencia de Jesús, corregimiento que pertenece a la jurisdicción de Valledupar. La entrega del reconocimiento se llevó a cabo el 10 de octubre durante la Tercera Gran Cabalgata, espacio que hace parte de la programación oficial del 28.° Festival Calixto Ochoa y de las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario. De acuerdo con la Resolución No. 002 de 2026, firmada por Ildefonso Altamar Viscaino, presidente ejecutivo de la fundación, la junta directiva destacó a Angulo Arévalo como impulsor de las tradiciones locales, hecho que refuerza la importancia de su legado dentro de la comunidad.

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Angulo Arévalo falleció el 17 de marzo de 2025, dejando una huella relevante en distintas áreas de la vida local. Fundó el Centro de Urología del Cesar, un referente médico en la región, y desde su formación como médico cirujano en la Universidad de Caldas, se especializó en la Universidad Autónoma de México, conocida como UNAM, además de completar un fellow en endourología, que es una subespecialidad de la urología enfocada en técnicas mínimamente invasivas. Durante más de cuarenta años de ejercicio profesional, fue nombrado miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Urología, distinción que resalta su trayectoria científica.

Su dedicación no solo se evidenció en la medicina. En su carrera atendió en el Hospital San Andrés de Chiriguaná y ofreció consultas en su propio consultorio ubicado en el barrio Santa Ana de Valledupar. Asimismo, tuvo una faceta pública como diputado de la Asamblea del Cesar entre 1982 y 1984. Según lo establecido en la resolución entregada a su familia, Angulo Arévalo demostró respeto permanente por la figura de Calixto Ochoa, ícono del folclor local, lo que para las directivas constituye un ejemplo de compromiso con la cultura y el legado tradicional de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Oswaldo Angulo Arévalo y cuál fue su legado en Valledupar?

Oswaldo Angulo Arévalo fue un médico cirujano, fundador del Centro de Urología del Cesar y miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Urología. Además, fue diputado de la Asamblea del Cesar, impulsando la difusión y preservación de las tradiciones culturales de Valencia de Jesús, aportando tanto en el ámbito médico como en el fortalecimiento del folclor regional, según la Fundación Festival Calixto Ochoa.

¿Por qué la Fundación Festival Calixto Ochoa le otorgó un reconocimiento póstumo a Angulo Arévalo?

La Fundación Festival Calixto Ochoa otorgó el reconocimiento póstumo a Angulo Arévalo por su papel como impulsor de las tradiciones culturales y por el compromiso mostrado hacia el legado folclórico de la región de Valledupar, hecho que quedó plasmado en la Resolución No. 002 de 2026 firmada por la junta directiva y fundamentada en el respeto y contribuciones de Angulo a la cultura local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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