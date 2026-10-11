Por: EL PILON SA

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La Media Maratón de Valledupar se llevó a cabo el domingo 11 de octubre y transformó a esta ciudad, capital del departamento del Cesar, en un gran escenario deportivo. Según la información proporcionada, el evento atrajo a más de 2.500 corredores, quienes, desde horas tempranas, se congregaron para participar en alguna de las tres distancias habilitadas: 5, 10 y 21 kilómetros. Las principales vías de Valledupar sirvieron de punto de encuentro para atletas de diferentes procedencias, que vivieron una jornada marcada por el entusiasmo y la camaradería.

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A lo largo del recorrido, la Media Maratón permitió a los participantes transitar por lugares reconocidos de Valledupar, como el Parque de la Leyenda, la Pilonera Mayor, la Plaza Alfonso López y la Casa en el Aire. Estos puntos emblemáticos no solo representaron referencias dentro del trazado, sino que también ofrecieron un marco único para que los corredores compartieran la experiencia, fortaleciendo el carácter festivo y deportivo del evento.

De acuerdo con los datos consolidados por la organización, alrededor de 2.500 personas conformaron el grupo de competidores, integrando tanto atletas locales como visitantes provenientes de diferentes regiones de Colombia y de países como México, España y Venezuela. La presencia internacional aportó un matiz distintivo a la Media Maratón, situando a Valledupar como un punto de referencia para el ‘running’ en el ámbito regional y más allá de las fronteras nacionales.

El desarrollo de la competencia contó con una articulación logística y de seguridad que garantizó el normal transcurso de las actividades. De esta manera, la jornada se llevó a cabo con calma y orden, hecho que fue fundamental para el disfrute y el éxito del evento. Asimismo, la competencia dejó un saldo positivo en términos de impacto económico y turístico, dinamizando la oferta de la ciudad durante todo el fin de semana. El comportamiento ejemplar de los atletas, quienes mostraron disciplina y entrega durante todo el recorrido, fue un reflejo del espíritu deportivo que se vivió en Valledupar.

Así, la capital del Cesar se consolida como una sede relevante para la organización de eventos deportivos a gran escala. El balance favorable de esta edición refuerza la proyección de Valledupar para seguir promoviendo la actividad física y estilos de vida saludables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos corredores participaron en la Media Maratón de Valledupar y de dónde eran?

En la Media Maratón de Valledupar participaron más de 2.500 corredores, según la información entregada. Estos incluyeron tanto atletas locales como representantes de diversas regiones de Colombia y de países como México, España y Venezuela, lo que le dio un marcado carácter internacional al evento.

¿Qué lugares recorrieron los atletas durante la Media Maratón de Valledupar?

Durante la Media Maratón de Valledupar, los atletas pasaron por lugares emblemáticos de la ciudad como el Parque de la Leyenda, la Pilonera Mayor, la Plaza Alfonso López y la Casa en el Aire, aportando atractivo cultural y paisajístico a la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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