Por: El Espectador

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció una importante ampliación en el plazo de inscripciones para su cuarta convocatoria de formación virtual. De acuerdo con información oficial publicada por el SENA, las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de octubre, lo que representa una nueva oportunidad para que ciudadanos colombianos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, puedan acceder a más de 40.000 cupos gratuitos en programas de formación en los niveles técnico y tecnólogo.

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La convocatoria, según explica el SENA en su comunicado, se enfoca en la modalidad virtual, permitiendo que los aprendices desarrollen sus estudios desde cualquier lugar, ya sea en Colombia o fuera del país. Esta modalidad otorga a los estudiantes la flexibilidad de organizar sus actividades de aprendizaje según su propio ritmo y responsabilidades personales, haciendo que la educación sea más accesible para quienes trabajan o tienen otras obligaciones.

De acuerdo con Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA, esta iniciativa está dirigida a colombianos mayores de 14 años. En el caso de quienes desean ingresar a programas del nivel tecnólogo, deben presentar como requisito adicional los resultados de las pruebas Icfes (examen de Estado colombiano para el ingreso a la educación superior).

El proceso de inscripción es sencillo. Según indica el SENA, el aspirante debe acceder a la plataforma oficial, seleccionar las opciones de formación virtual y filtrar por nivel y área de interés. Posteriormente, puede revisar los requisitos, las características del programa elegido y la disponibilidad de cupos. Quienes ya tengan una cuenta en la plataforma deben ingresar con sus datos; quienes no la tengan deben crearse una con su documento de identidad. Al final, se deben seguir las instrucciones para completar correctamente la inscripción antes del cierre del plazo.

Además, el SENA indicó que tras la etapa de inscripción, los participantes deben estar pendientes de la prueba web, que se realizará entre el 14 y el 19 de octubre, así como del periodo para radicación y atención de reclamos en las mismas fechas. Los resultados de la convocatoria podrán ser consultados desde el 26 de octubre de 2026. Posteriormente, quienes hayan sido seleccionados formalizarán la matrícula entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, y el inicio de la formación está programado para el 10 de diciembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la convocatoria virtual del SENA?

De acuerdo con la información proporcionada por el SENA, los interesados en participar deben ser colombianos mayores de 14 años. Para los programas tecnólogos se exige, adicionalmente, la presentación de los resultados de las pruebas Icfes. Es necesario registrarse en la plataforma con el documento de identidad y completar todos los pasos del proceso de inscripción.

¿Cuándo se conocen los resultados y cuál es el proceso posterior a la inscripción en el SENA?

El SENA informó que, una vez finalizadas las inscripciones y realizadas las pruebas web, los resultados podrán ser consultados desde el 26 de octubre de 2026. Los seleccionados deberán formalizar la matrícula entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, mientras que el inicio de clases está previsto para el 10 de diciembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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