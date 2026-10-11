Por: Portal Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje, conocido por sus siglas como SENA, abrió una nueva convocatoria de formación virtual dirigida a quienes buscan fortalecer sus competencias sin las limitaciones que representan los desplazamientos geográficos. De acuerdo con la publicación de "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", actualmente es posible acceder a más de 40 programas académicos, que comprenden tanto el nivel técnico como el tecnólogo. Esta es la cuarta convocatoria de su tipo, lo que evidencia un compromiso sostenido de la institución en ampliar el acceso a la educación superior en Colombia.

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La oferta académica incluye 14 programas de nivel tecnológico y 30 programas técnicos. En el primer grupo sobresalen alternativas como Análisis y Desarrollo de Software, Coordinación de Procesos Logísticos, Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, Desarrollo Publicitario, Desarrollo Multimedia y Web, Gestión Contable y de Información Financiera, Gestión de Redes de Datos, Implementación y Gestión de Bases de Datos, Gestión Integral del Transporte y Gestión de Negocios y Finanzas. Todas estas opciones reflejan la preocupación del SENA por responder a las necesidades actuales del mercado laboral y por adaptar sus planes de estudio a los sectores productivos emergentes.

Por el lado de los programas técnicos, la lista la encabezan Asesoría Comercial, Asistencia para la Inteligencia Empresarial, Atención Integral al Cliente, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Emprendimiento y Fomento Empresarial e Integración de Contenidos Digitales. Igualmente, se ofrecen alternativas como Marketing Digital para el Sistema Moda, Programación de Software, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Telemáticos, Tratamiento de Riesgos de Ciberseguridad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPymes), venta de productos en línea, Compras y Abastecimientos y hasta Programación de Videojuegos. Según el mismo SENA, esta diversificación brinda a los inscritos la posibilidad de elegir un plan de estudios adaptado a sus intereses y metas profesionales.

El proceso de inscripción se desarrolla en la plataforma betowa.sena.edu.co, donde usted puede consultar todos los programas disponibles y elegir la carrera que mejor se ajuste a sus expectativas. Solo debe seleccionar la opción de carreras virtuales y diligenciar el formulario propio para la inscripción, de acuerdo con la guía dispuesta en la página oficial. La promoción y detalles de la convocatoria también han sido replicados en las cuentas oficiales del SENA y medios como "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", lo que garantiza la confiabilidad de la información. Esta oferta educativa se configura como una herramienta estratégica para el crecimiento profesional, avalada por una entidad con más de seis décadas de experiencia en formación para el trabajo en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los programas técnicos y tecnológicos virtuales ofrecidos por el SENA en esta convocatoria?

El SENA ofrece, en esta cuarta convocatoria de formación virtual, 14 programas tecnológicos como Análisis y Desarrollo de Software, Gestión de Negocios y Finanzas y Desarrollo Multimedia y Web, así como 30 programas técnicos, entre los que se cuentan Asesoría Comercial, Programación de Software, Marketing Digital y Programación de Videojuegos, de acuerdo con información publicada en "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" y el propio SENA.

¿Cómo inscribirse en los programas virtuales del SENA?

Para inscribirse en los programas virtuales del SENA usted debe ingresar a betowa.sena.edu.co, seleccionar la opción de carreras virtuales, revisar la oferta académica, elegir el programa de su interés y diligenciar el formulario de inscripción disponible, según los pasos proporcionados en la fuente oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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