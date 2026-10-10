Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026, un sismo de magnitud 3,8 sacudió el municipio de Filadelfia, Caldas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico, registrado exactamente a las 12:46 a. m., tuvo una profundidad de 106 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de foco profundo.

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El informe oficial del SGC destaca que la profundidad del sismo fue de 106 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esta característica, propia de los sismos de foco profundo, implica que la energía liberada tardó más en alcanzar la superficie, lo que puede influir en la percepción que tienen las personas del evento y en el área geográfica en la que se siente. Además, otros factores como la distancia respecto al epicentro y las condiciones de las edificaciones influyen en la manera en que se experimenta el movimiento en distintas localidades.

De acuerdo con la información proporcionada, el temblor tuvo como epicentro el municipio de Filadelfia, en el departamento de Caldas. Las localidades donde se reportó la percepción del sismo incluyen Manizales, Supía y Anserma, ubicadas en Caldas; Dosquebradas, en Risaralda; y Medellín. También se recibieron registros desde Armenia, en el departamento de Quindío; El Cairo, en Valle del Cauca; así como Caldas, en Antioquia. La experiencia del sismo varió según la ubicación y las características topográficas de cada zona, razón por la cual algunas personas pudieron sentirlo con mayor intensidad que otras.

Hasta el momento, la información entregada por las autoridades no indica que se hayan producido daños materiales ni personas afectadas debido a este evento sísmico. Sin embargo, la recopilación de reportes ciudadanos juega un papel fundamental después de cada temblor. El Servicio Geológico Colombiano invita a quienes hayan sentido el movimiento a registrar su experiencia en la plataforma “¿Sintió este sismo?”, disponible en https://sismosentido.sgc.gov.co. El aporte de los reportes ciudadanos es importante para complementar el monitoreo y ampliar la información sobre las zonas donde se percibió el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué municipios de Colombia se sintió el temblor del 10 de octubre de 2026?

Según el reporte suministrado, el temblor se percibió en municipios como Manizales, Supía y Anserma (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), Medellín, Armenia (Quindío), El Cairo (Valle del Cauca) y Caldas (Antioquia). Estos reportes ciudadanos ayudan a identificar las zonas de mayor afectación y permiten al Servicio Geológico Colombiano complementar su monitoreo sísmico.

¿Cómo se debe reportar si usted sintió un sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma “¿Sintió este sismo?”, donde las personas pueden ingresar y registrar su experiencia tras un temblor. Este registro aporta información esencial para determinar en qué áreas se sintió más el movimiento y contribuye a la labor de monitoreo y análisis de la actividad sísmica nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.