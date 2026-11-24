La liberación de 10 rehenes en el Éxito de Cartagena que fue atacado por hombres armados desde la mañana del martes 24 de noviembre de 2026 coincidió con otro punto clave en la jornada.

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Fuerzas Militares llegaron al punto en el sector de La Castellana para atender la emergencia que, luego de varias horas, mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades por el peligro de los secuestrados aún retenidos.

Así lo confirmó el director de Revista Semana, Yesid Lancheros, que reveló el video con el arribo de un grupo que indicó que son “fuerzas especiales” para la atención de este delicado episodio.

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Las fuerzas especiales del Ejército llegan al Éxito de Contadora, en Cartagena, donde delincuentes mantienen secuestradas a varias personas. https://t.co/QxEFEL7ICy — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) November 24, 2026

Todavía se desconoce si existe una intención de llevar a cabo un operativo específico o si se pretende llevar a cabo alguna clase de negociación para finalizar la tensión que se vive en la capital bolivarense.

Esto se suma a las incidencias del ingreso de hombres armados al Éxito de Cartagena sobre las 8 de la mañana, en un episodio con varias horas de seguimiento por parte de las autoridades y la opinión pública.

Uno de los hechos que se presentó durante la tarde fue el intento de ingreso por parte de un ciudadano, que alcanzó a ser detenido para evitar que se pusiera en peligro en este caso.

La Policía de Cartagena indicó por medio de un comunicado cómo es el plan de trabajo que tienen con las Fuerzas Militares para liberar a los rehenes, en documento replicado por Semana.

“Nuestra prioridad es proteger la vida. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), trabajamos de manera articulada con las Fuerzas Militares y demás autoridades para atender esta situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos desplegado nuestras capacidades operativas y especializadas para lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas”, dijo la fuerza pública”, señaló.

El mensaje también mostró su respaldo a los familiares de los secuestrados en Éxito de Cartagena, que han expuesto su vulnerabilidad y preocupación por toda esta realidad.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas secuestradas y sus familias. Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la libertad y la tranquilidad de los colombianos”, manifestó la fuerza pública.

El remate del mensaje fue una invitación a la ciudadanía para “mantener la calma, acatar las indicaciones de las autoridades y consultar únicamente los canales oficiales. Cualquier información que contribuya a la atención de esta situación podrá ser reportada a través de la línea 123″.

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que lo sucedido ha provocado un interés general y reacciones que se ven no solo en las calles, sino también en las redes sociales.

De hecho, parece oportuno remarcar las versiones desmentidas sobre el ataque a Éxito de Cartagena, con una que se hizo viral entre los usuarios durante la jornada del martes.

Aunque inicialmente contabilizaron 30 personas retenidas al interior del almacén, con el transcurso de las horas las autoridades lograron concretar la liberación progresiva de varios de los afectados.

Al menos 15 de lod retenidos han sido liberadas progresivamente dentro del almacén Éxito de La Castellana en Cartagena durante la emergencia registrada este martes 24 de noviembre de 2026.

Con el avance de los protocolos tácticos y de negociación ejecutados por unidades especializadas, varios grupos de rehenes abandonaron el recinto comercial bajo estricto acompañamiento de las autoridades policiales.

En esa misma línea, las autoridades ha divulgado entre los hechos plenamente corroborados por los organismos de inteligencia, que el incidente se desencadenó luego de un intento fallido de hurto contra un carro transportador de valores que abastece habitualmente dicho establecimiento comercial.

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