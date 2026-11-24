Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Colombia afronta un proceso sin precedentes al preparar la aplicación de eutanasia química a diez hipopótamos en Antioquia, con el fin de mitigar los riesgos que representa esta especie invasora en el Magdalena Medio. Según la información divulgada por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), la intervención fue anunciada el 19 de noviembre y será ejecutada en los próximos cuatro meses, como parte del plan nacional destinado a controlar la expansión de estos animales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el director de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, los diez ejemplares fueron seleccionados debido al peligro que representan para las comunidades locales, pues su presencia cercana a viviendas, carreteras y rutas frecuentadas por pescadores y escolares aumenta el riesgo de incidentes. Ejemplo de ello es el hipopótamo ubicado en Puerto Nare, cuya cercanía a una ruta escolar inquieta especialmente a la población, tal como reporta El Colombiano.

El procedimiento se desarrollará en varias etapas. Inicialmente, un equipo técnico seguirá de cerca los movimientos de los hipopótamos y establecerá zonas seguras para su captura y para el personal involucrado. Una vez identificados, se aplicarán sedantes mediante dardos, empleando varios rifles para acelerar el proceso y reducir el riesgo de que los animales huyan. En la operación participarán veterinarios y biólogos sudafricanos con experiencia en la gestión de esta especie. El protocolo incluye mantener a los animales sedados antes de administrar el medicamento que cause su muerte, minimizando el sufrimiento, según detallan las fuentes consultadas por El Colombiano.

Posteriormente, los cuerpos de los animales serán enterrados en fosas de gran tamaño, como medida de precaución para evitar intoxicaciones de otros animales, en particular aves carroñeras como los gallinazos, con los fármacos usados en el procedimiento. Las autoridades también gestionaban la importación de etorfina, sustancia necesaria para la inmovilización de los hipopótamos, y confirmaron la colaboración técnica internacional.

Esta acción forma parte del Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo Común en Colombia, que incluye otras estrategias como la esterilización, el monitoreo, el confinamiento, el traslado a zoológicos y la educación ambiental. El control de esta población, que se ha estimado en unos 250 ejemplares y tiene potencial de crecer exponencialmente, requirió una inversión inicial de $500 millones, aunque se prevé que recursos adicionales serán necesarios para fases futuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la eutanasia química aplicada a los hipopótamos en Colombia?

La eutanasia química es un procedimiento en el cual se administran medicamentos que inducen primero la sedación profunda de los animales y luego su muerte, con el objetivo de evitar sufrimiento. En el caso de los hipopótamos en Colombia, el proceso involucra la captura mediante dardos sedantes y la aplicación de sustancias bajo la supervisión de expertos, asegurando que el procedimiento sea lo más humanitario posible, según informó Cornare.

¿Cómo se seleccionaron los hipopótamos destinados a la eutanasia en Antioquia?

Los ejemplares escogidos para la eutanasia fueron priorizados porque representan riesgos concretos para las comunidades humanas, en especial por su cercanía a zonas residenciales, escolares y de tránsito frecuente. Según explicó la dirección de Cornare, además de las denuncias de pescadores por posibles incidentes, se evaluó el comportamiento, la edad y la seguridad durante el operativo para determinar si el animal podía ser trasladado o debía ser sacrificado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.