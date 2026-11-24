Por: Caracol TV

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Las autoridades y la familia buscan a Violeta Muñoz Pineda, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Bello, Antioquia. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la menor fue vista por última vez hacia las 3:00 de la madrugada del 23 de noviembre de 2026, cuando salió del sector de la Clínica del Norte.

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La familia manifestó su preocupación por la integridad de la adolescente y pidió apoyo para localizarla. Daniel Leonardo Perdomo, padre de Violeta, publicó un video en sus redes sociales en el que explicó algunas circunstancias relacionadas con la desaparición. Según su relato, la adolescente salió de la casa alrededor de las 3:00 de la mañana, se llevó unas maletas y dejó su teléfono celular.

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El padre también señaló que encontraron conversaciones de su hija con una persona que, según indicó, es desconocida para la familia y su círculo cercano de amigos. “En uno de sus chats está hablando con una persona totalmente desconocida para nosotros y todo su círculo de amigos”, expresó Perdomo. Además, aseguró que en esos mensajes Violeta habría utilizado palabras o frases que no eran habituales en su forma de comunicarse.

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El familiar manifestó que desconoce con quién pudo haberse encontrado la adolescente y hacia dónde se dirigió. También hizo un llamado directo a su hija: “Si estás viendo esto, por favor, mándanos un mensajito. Dinos que estás bien. Necesitamos saber de ti”.

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¿Cómo identificar a Violeta Muñoz?

De acuerdo con el registro de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación, Violeta Muñoz Pineda, al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, una chaqueta azul, leggins negros y tenis negros. Como señal particular, tiene tres orificios en cada oreja.

La familia pidió evitar especulaciones y concentrar los esfuerzos en obtener información que permita establecer el paradero de la menor. Aunque en la alerta familiar se mencionan indicios sobre la posible compañía de un hombre mayor de edad, esta información no ha sido establecida y se desconoce su identidad.

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¿Cómo reportar la desaparición de Violeta?

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrar a Violeta pueden comunicarse con la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122, opción 5 y luego opción 1, o al número 318 532 17 45.

Por su parte, la alcaldía de Bello destinó los números de atención las 24 horas 300 448 00 00 y 604 322 48 48. Asímismo, la alcaldía de Medellín tiene a disposición la línea de Ruta Urgente de Búsqueda 305 404 53 79. Las autoridades le recuerda a la ciudadanía que cualquier información puede ayudar a que Violeta vuelva sana y salva junto a su familia.

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