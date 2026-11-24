Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un hecho de violencia sacudió la tranquilidad del municipio de Curumaní, en el departamento de Cesar, cuando hacia las 7 de la mañana de este lunes 23 de noviembre la estación de Policía local fue blanco de un ataque con explosivos. De acuerdo con testimonios y registros compartidos por habitantes en redes sociales, el atentado habría sido perpetrado utilizando drones, una modalidad que ha tomado fuerza para la ejecución de acciones violentas en el país. En varios videos difundidos, se observa cómo los drones sobrevuelan la zona, mientras un ciudadano advierte: "Le están dando con drones a la estación de Policía de Curumaní. Véalo arriba". Instantes después, se escucha una fuerte explosión, generando temor y obligando a los residentes a buscar refugio de inmediato.

Sigue a PULZO en Discover

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Según información confirmada desde la Gobernación del Cesar, el secretario de Gobierno del departamento se trasladó rápidamente hacia Curumaní junto con la Fuerza Pública con el objetivo de conocer de cerca el estado de la situación y coordinar las respuestas para atender el ataque. En pronunciamientos oficiales, desde la Gobernación se rechazó enérgicamente el uso de drones en acciones terroristas y subrayaron: "en el departamento no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata". Así lo consignaron en declaraciones divulgadas por Noticias Caracol, fuente que cubrió los hechos.

El atentado ocurrido en Curumaní no fue un caso aislado en la región. Tan solo un día antes, se registró un ataque explosivo contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial número 2, en La Jagua de Ibirico, también en el departamento del Cesar. Como resultado de ese evento, un soldado perdió la vida y otros 12 militares resultaron heridos, de acuerdo con reportes compartidos en redes sociales.

Las primeras horas del lunes tampoco transcurrieron en calma en el nororiente del país. En la madrugada, se reportó otro atentado con drones, esta vez dirigido contra el Departamento de Policía de Norte de Santander, ubicado en una zona residencial de Cúcuta. El impacto afectó tanto a una vivienda y un hotel adyacentes, como a los alojamientos y el área administrativa de la sede policial. Estas acciones han generado preocupación entre los habitantes y autoridades de estas regiones, quienes cuestionan el aumento de la violencia y el uso de nuevas tecnologías para cometer este tipo de ataques.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el ataque con drones a la estación de Policía de Curumaní, Cesar?

El ataque se produjo en las primeras horas de la mañana del lunes 23 de noviembre, cuando drones cargados con explosivos volaron sobre la estación de Policía de Curumaní, a dos horas de Valledupar. De acuerdo con videos grabados por ciudadanos y compartidos en redes sociales, los drones lanzaron explosivos, generando detonaciones que obligaron a los habitantes a resguardarse. Las autoridades rechazaron el hecho y enviaron contingentes para apoyar la labor policial en la zona, según los reportes de Noticias Caracol.

¿Qué otros atentados con drones ocurrieron en la misma jornada en Colombia?

Además del ataque en la estación de Policía de Curumaní, la madrugada del mismo lunes se presentó un atentado similar contra el Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. Este ataque, también perpetrado con drones, dañó una vivienda, un hotel, alojamientos y la zona administrativa de la comandancia policial. El día anterior, hubo un atentado con explosivos en La Jagua de Ibirico, Cesar, contra el Batallón Especial, Energético y Vial número 2, que dejó un soldado muerto y 12 heridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.