Una noticia familiar llegó acompañada de un reto particular para Catalina Vargas, periodista de Noticias Caracol. La comunicadora compartió que espera su segundo hijo y contó que enfrenta esta etapa con una condición que requiere especial atención médica: desde hace 13 años vive con un solo riñón.

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Según contó en La Red, Vargas recibió el diagnóstico de un mioma tiempo después de enterarse de que estaba esperando un bebé. Esta situación hizo necesario el seguimiento de especialistas, pues se suma a las condiciones particulares de su gestación.

La periodista también ha tenido que lidiar con síntomas como las náuseas, mientras continúa con sus compromisos laborales en el informativo. Además, la presentadora ha compartido parte de esta experiencia con sus seguidores, quienes conocieron detalles de la noticia a través de una publicación junto a su esposo, José Miguel Polanco.

En el video aparecen imágenes de la pareja durante su matrimonio, el momento en que descubren que esperan un bebé y la reacción del hijo de Catalina, de nueve años, cuando recibe la noticia de que tendrá un hermanito. El pequeño no pudo contener la emoción y terminó llorando mientras abrazaba a sus padres.

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La pareja acompañó la publicación con un mensaje religioso: “Dios ha mostrado su favor…Un nuevo capítulo llamado: vida. Bienvenid@ a casa! Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Juan‬ ‭1:5‬ ‭NVI‬”.

Además, confirmó que el bebé llegará en mayo de 2027. “Te estamos esperando…. Juntos somos más fuertes”, fue el mensaje con el que cerraron el video.

La noticia despertó felicitaciones de compañeros de Noticias Caracol. Entre ellos estuvo Pablo Arango, quien escribió: “Dios obrando en esa familia linda, que belleza, todo mi amor para ustedes”.

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