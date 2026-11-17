Por: Caracol Televisión

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El recordado actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y su pareja, la también actriz Yuly Ferreira, sorprendieron al mundo del entretenimiento al confirmar que la familia crece tras la visita de la cigüeña. En una emotiva y exclusiva entrevista para People en Español, los artistas revelaron cómo recibieron la noticia sus dos hijos mayores y los detalles de esta nueva etapa.

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Fabián Ríos y Yuly Ferreira esperan su tercer hijo

Después de atravesar momentos difíciles, los actores colombianos Fabián Ríos y Yuly Ferreira celebran la llegada de su tercer hijo, una noticia que describen como un sueño hecho realidad. En entrevista exclusiva con People en Español, la pareja recordó la pérdida del bebé que esperaban en 2023 y compartió cómo viven este nuevo embarazo con ilusión y esperanza.

“Nosotros pensamos que ya Dios había dicho no: Ya se quedan con Lucía y con David”, confesó Ferreira al recordar aquel difícil episodio. Durante la entrevista, Fabián Ríos recordó cómo recibió la noticia que cambiaría nuevamente la vida de su familia. Según relató, una mañana su esposa se despertó con una petición inesperada: “Mi amor, necesito que compremos una prueba de embarazo”.

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La actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’ tenía la sospecha de que podría estar esperando un bebé, pues su periodo no había llegado en la fecha habitual, algo que llamó su atención debido a que siempre ha sido muy regular.

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Después de comprar y realizarse la prueba, la pareja confirmó que la cigüeña había vuelto a tocar su puerta. Esta vez, recibieron la noticia con tranquilidad, ilusión y gratitud, asumiendo el embarazo como un regalo de la vida y una nueva oportunidad para ampliar su familia.

La felicidad también llegó a sus hijos, Luciana y David, quienes recibieron la noticia con mucho entusiasmo. De hecho, ya tienen sus propias preferencias sobre el nuevo integrante de la familia: mientras David espera tener un hermanito, Luciana sueña con una hermanita. “David quiere un niño y Luciana quiere una niña”, contó el actor entre risas.

Con la llegada del bebé prevista para mayo, los actores atraviesan una de las etapas más especiales de sus vidas. Junto a Luciana y David, cuentan los días para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia, una noticia que llega cargada de ilusión y esperanza después de la difícil pérdida que enfrentaron en 2023. “Es un milagro maravilloso, es una felicidad grande, grande, grande”, expresó el actor.

¿En qué novelas famosas ha actuado Fabián Ríos?

Fabián Ríos es ampliamente recordado por su papel protagónico de Albeiro Marín en la exitosa franquicia de Telemundo y Caracol Televisión ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’. También ha brillado en producciones internacionales como ‘Padres e Hijos’, ‘Tierra de reyes’, ‘Corazón valiente’ y ‘Los 50’.

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