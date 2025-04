El actor colombiano Fabián Ríos, reconocido por su papel de Albeiro en la exitosa saga de Telemundo ‘Sin senos no hay paraíso’, atraviesa un momento de profundo dolor.

El pasado lunes 31 de marzo, el también exparticipante de la segunda temporada del ‘reality’ ‘Los 50’ compartió con sus millones de seguidores en redes sociales una triste noticia: el fallecimiento de su querida abuela Paulina, a quien llamaba cariñosamente “nonita”.

Desde su infancia, Ríos mantuvo un vínculo muy especial con ella, por lo que su partida ha dejado un gran vacío en su corazón. Visiblemente afectado, el actor utilizó su perfil de Instagram para dedicarle unas conmovedoras palabras de despedida, recordando la profunda influencia que tuvo en su vida.

“Recuerdo, madre, cuando era niño y te sacabas el pan de tu boca para mí y todos los tuyos. Me acuerdo de tus consejos, que hoy impiden desviarme del camino. Me acuerdo de tu risa, me acuerdo del amor, que fue y será por siempre tu mejor arma. Me acuerdo de aquel día cuando te dije que quería un día construirte un castillo y me dijiste que el mejor castillo para ti era que yo jamás me torciera en la vida. Me acuerdo, Nonita, de todo. Me acuerdo también que nos amaste sin preferencia, sin condición. ¿Sabes algo, madre mía, Nonita hermosa? Mi mejor regalo para ti es esta promesa: siempre te recordaré, te amaré, te extrañaré”, escribió el actor. Concluyó su emotivo mensaje con un último adiós: “Feliz viaje, Nonita Paulina, aunque te quedas en mi corazón para siempre”, expresó el actor santandereano.