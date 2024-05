La vida de un actor puede dar mil vueltas, pero nunca se espera que una carrera artística pueda acabarse por un robo en la calle.

Es el caso de Luis Soler, quien participó en varias producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Francisco, el matemático’, entre otras muchas telenovelas. Sin embargo, en 2021 la vida le cambió por completo.

Según relató en varias entrevistas, el actor estaba caminando en chapinero aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando dos personas se le acercaron para, supuestamente, tratar de seducirlo.

Pero el objetivo de la pareja era otro, el de robarlo. Luego de que él trató de ignorarlos para poder seguir su camino, las personas le echaron el ácido en la cara, lo que causó que él empezara a sentir cómo sus ojos se cerraban para no volver a abrirse nunca.

Como pudo, se contactó con su esposa, quien lo llevó al hospital, en donde, por negligencia y falta de atención, terminó perdiendo la vista.

Ahora, en pleno 2024, el actor fue encontrado por un periodista de Infobae, quien relató que se subió a un bus cuando se encontró con el actor.

“Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca. Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”, afirmó Soler.

Además, afirmó que no tiene seguro médico y que hasta necesita un trasplante de córnea, pero no pudo gastarla. Ahora sobrevive con la plata que le dan las personas en la calle.

