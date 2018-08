En una entrevista que dio al programa Lo Sé Todo, Londoño dijo que dejó de trabajar en Colombia debido a que varias directivas creyeron que por él haber estado en una producción tan exitosa “no era capaz de hacer otro personaje”.

“Lo único que hice fue irme a otro país donde aprecian el trabajo que haces y no lo que tienes”, contó el actor en el programa mencionado.

A Londoño le tocó acostumbrarse al acento de México para que pudiera entrar más fácil al mundo de la actuación en ese país, como él mismo contó a ese mismo medio.

“Ahorita me escuchas como mexicano y cuando la gente me pregunta que por qué habló como mexicano les digo: pues porque allá trabajo, allá vivo y pues si no hablo como ellos no me dan la chance”, agregó Rafael.

Sin embargo, dijo que “se muere” por actuar en el país, pero agregó: “hay ahorita un proyecto (en Colombia) que está en pausa, que me gustaría hacer casting pero no me han dado la oportunidad de hacer casting”.