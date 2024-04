Yuly Ferreira y Fabián Ríos conforman una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues se casaron en 2005 y actualmente son papás de dos hijos: Lucía y David. Sin embargo, en abril de 2023 tuvieron que afrontar una dolorosa situación, pues perdieron al bebé que estaban esperando y que tenía tan solo 10 semanas.

Después de este complejo momento en sus vidas, la pareja continuó adelante con sus proyectos; siendo muy abiertos en sus redes sociales al compartir detalles de sus rutinas diarias, sus viajes en familia y proyectos laborales.

Sin embargo, el 24 de abril, la actriz recordada por su papel de Renata en ‘Las Muñecas de la Mafia’ utilizó su perfil en Instagram, donde tiene cerca de dos millones de seguidores para alertar que el perfil oficial de Facebook de su esposo fue hackeado.

En sus historias, la modelo de 40 años comentó que con Ríos llevan dos días intentando recuperar la cuenta y no les ha sido posible porque tampoco han recibido ayuda por parte de la plataforma.

“La cuenta de Fabián Ríos de Facebook no la está manejando él, la recuperamos y nos la quitan otra vez. Hay alguien que está intentando dañar la imagen de mi esposo subiendo cosas horribles. Nosotros no pedimos dinero y no publicamos imágenes obscenas“, expresó.