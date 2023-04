Yuly Ferreira y Fabián Ríos son una de las parejas más estables hablando de la farándula colombiana. Los famosos han pasado por todo tipo de momentos y en las últimas horas se mostraron con el corazón roto debido a la pérdida de su bebé.

Fue Yuly quien reveló la situación a través de un conmovedor mensaje en su Instagram. “En ocasiones, ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto: ‘¿por qué? ¿para qué?’. Me duele, pero también pregunto que me faltó, qué no hice, quisiera respuestas, pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, comenzó diciendo.