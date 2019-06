View this post on Instagram

Con todo nuestro amor y respeto, les presentamos a nuestro hijo @davidriosferreiraa 💙 Muchas Gracias a @peopleenespanol por tanto cariño a nuestra familia gracias a @latiniconos @conchitaoliva por ser tan incondicional @fabianrioss @luciariosferreira @actorandmanager 💛Nuestro niño es un niño muy anhelando y queremos hoy reconocer a Dios Todopoderoso quien nos dio hoy la Bendición y el milagro de tener a David en nuestro hogar para cuidarlo, respetarlo, educarlo, disciplinarlo pero sobretodo Amarlo con el mismo amor que recibe nuestra hija sin marcar diferencias con igualdad para que mañana más que hermanos sean amigos compañeros y cómplices y se den la mano como deben hacer los hermanos, por hoy queremos ser inspiración para muchas familias que están a punto de perder las esperanzas de tener a un hijo/a en sus hogares nosotros hoy somos testigos pero más que eso somos testimonio de que Dios siempre cumple sus promesas, nunca tarde, pues para lo que nosotros es mucha espera para Dios siempre es el tiempo Perfecto! Gracias a @iglesiafulllife @pedroville @anadornate Mi Betty por sus oraciones para que Jesucristo nos haya cumplido su promesa, Dios lo Bendiga. 🙏🏻