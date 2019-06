Ambos terminaron en la habitación de un hotel al que llegó el marido de la reina y armó un pleito en el que tuvo que intervenir hasta la policía, que sacó del hotel escoltados a Eleonora y a Elías.

Esa información la entregó el fin de semana ‘La red’, donde se refirieron al hecho como a un “escándalo de infidelidad” e indicaron que el esposo había encontrado a la reina desnuda. No obstante, ahora ella dio su versión a La Opinión y sugirió que todo está relacionado con un problema “de celotipia” de su pareja y por la que, incluso, ella “no había querido participar” antes en el reinado, “para evitar problemas” con él, pues “sabía que iban a haber peleas” cuando la piropearan o la miraran.

Según Eleonora, los celos de su pareja en el certamen comenzaron cuando Elías le empezó a dar ‘Me gusta’ a sus fotos de Instagram, y ya después fue que pasó lo de la habitación, episodio que ella resumió así, según el portal:

“Cuando fui [al cuarto], él [Mister Colombia] estaba con la camisa abierta y me insistía para que entrara a la habitación. En el momento no le vi problema y entré. Pero estando adentro empezó a decirme que yo le gustaba y ahí ya tenía miedo de que entrara alguien. […] Cuando estoy sentada mirando hacia la ventana sentí que me halaban el cabello y me arrastraban, y cuando volteo a ver, era mi esposo. Yo empecé a gritar. Mi esposo estaba enloquecido. Todos empezaron a llegar a mirar. Él empezó a hacer el escándalo a decir: ‘Así los quería encontrar’, y yo lo que hice fue entrar al baño de la habitación hasta que llegó la Policía”