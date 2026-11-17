Por: Caracol Televisión

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La representante de Antioquia se convierte en la nueva soberana de la belleza colombiana. Es estudiante de Mercadeo, modelo profesional y busca impulsar iniciativas sociales en favor de las mujeres.

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¿Quién es Verónica Hernández Gómez, la nueva Señorita Colombia 2026-2027?

Verónica Hernández Gómez es la mujer que lleva la corona de Señorita Colombia 2026-2027, luego de representar al departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza. Su llegada al título marca el inicio de una nueva etapa en su vida, en la que busca combinar su preparación profesional, su experiencia en el modelaje y su compromiso con las causas sociales.

Nació en Medellín el 8 de junio de 2001. Tiene 25 años, es estudiante de Mercadeo y se desempeña como modelo profesional. A lo largo de su formación y trayectoria, ha construido un perfil en el que destaca la importancia de inspirar a otras mujeres a confiar en sus capacidades, trabajar por sus objetivos y encontrar nuevas oportunidades para crecer tanto en el ámbito personal como profesional.

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¿Cuál es el compromiso social de Verónica Hernández?

Más allá de los certámenes de belleza, Verónica Hernández tiene claro que uno de sus principales propósitos es trabajar por el bienestar social. Durante su participación como representante de Antioquia, expresó su interés en apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de las mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

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Con la visibilidad que le otorga su título, busca llevar estos mensajes a diferentes comunidades, impulsar oportunidades de desarrollo y respaldar proyectos que generen cambios positivos en la vida de las mujeres y sus familias.

Ahora, como Señorita Colombia 2026-2027, Verónica asume el compromiso de representar al país, exaltar su diversidad cultural y social y llevar la imagen de Colombia a escenarios internacionales. Entre sus principales responsabilidades estará participar en Miss International, uno de los certámenes de belleza más reconocidos del mundo.

Así comienza una nueva etapa para la soberana nacional, quien busca demostrar que su papel va más allá de representar los ideales de belleza: también es una oportunidad para promover el liderazgo femenino, el compromiso social y el desarrollo de las comunidades.

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