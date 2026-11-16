Por: Caracol TV

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La preocupación por el estado de salud de Adriana Betancur, periodista y presentadora colombiana, ha generado múltiples reacciones en redes sociales. En medio de la incertidumbre por su evolución médica, su hermano, Leonardo Betancur, habló con el programa La Red, de Caracol Televisión, y entregó detalles de lo que vivió la familia durante los días más difíciles de su hospitalización.

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La comunicadora permanece bajo atención médica debido a complicaciones relacionadas con la insuficiencia renal crónica que padece desde hace más de 15 años. Su situación se agravó el pasado domingo, cuando comenzó a experimentar un fuerte dolor abdominal que llevó a sus familiares a trasladarla a un centro asistencial.

Su hermano recordó el impacto que tuvo para su familia conocer el diagnóstico de su hermana. Según relató, inicialmente fue un momento de mucho temor, pues desconocían las implicaciones de la enfermedad. “En un momento de susto, cuando no sabes nada al respecto, que te digan que hay una deficiencia crónica, es como que ya me va a morir”, recordó.

También explicó que Adriana recibió un trasplante de riñón en 2014, pero años después su organismo rechazó el órgano y tuvo que retomar las sesiones de diálisis.

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Leonardo relató que el pasado domingo su hermana comenzó a presentar un dolor abdominal que aumentó progresivamente, por lo que decidieron acudir a urgencias de la Clínica Palermo, en Bogotá. Según su testimonio, llegaron alrededor de las 4:00 de la mañana.

El hermano de la presentadora aseguró que, durante las primeras horas, se presentaron dificultades para comunicarse con el personal médico y para que se tuvieran en cuenta las particularidades del tratamiento renal que ella necesita.

Adriana requiere diálisis de manera frecuente: puede realizarse cuatro procedimientos manuales durante el día o permanecer conectada a una máquina entre ocho y nueve horas durante la noche.Ante la falta de una respuesta que considerara oportuna, Leonardo contó que llegó a practicarle una primera diálisis mientras continuaba solicitando atención especializada.

La angustia aumentó con el paso de las horas, por lo que decidió comunicarse con personas cercanas a su hermana para pedir ayuda. Entre ellas contactó a una amiga de Adriana, quien posteriormente publicó un video en redes sociales para hacer visible la situación.

“Adri, se me va a morir allá adentro“, recordó Leonardo sobre el mensaje que le transmitió durante esa llamada. El hermano explicó que necesitaban una unidad de cuidados intensivos (UCI) y un nefrólogo que pudiera atenderla. Después de que el video comenzó a difundirse, aseguró que llegó un especialista y que la atención empezó a avanzar.

Finalmente, Adriana fue trasladada a cuidados intensivos e intubada para mitigar el riesgo de complicaciones pulmonares asociadas a la retención de líquidos.

¿Cómo sigue Adriana Betancur?

En los últimos días, la familia también ha compartido información sobre la evolución de la presentadora. El 12 de noviembre informó que Adriana había sido sometida a una intervención quirúrgica y que el procedimiento había salido bien.

Sin embargo, aclaró que continúa delicada y bajo supervisión médica durante su recuperación. Durante la entrevista con La Red, Leonardo aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y pedir que no se detuviera la cadena de oración por su hermana.

Además, hizo un llamado para que se agilicen los procesos relacionados con los trasplantes renales, pues Adriana continúa necesitando un nuevo riñón y, según explicó, lleva mucho tiempo en lista de espera.

“Mi hermana necesita un riñón. Necesita un riñón. Ya mucho tiempo en una lista que no se mueve por muchas razones“, manifestó.

El familiar también señaló que espera que su experiencia sirva para visibilizar las dificultades que pueden enfrentar otros pacientes que no cuentan con una red de apoyo o con la posibilidad de hacer pública su situación para solicitar ayuda.

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