Una noticia alentadora sobre la salud de la presentadora Adriana Betancur fue compartida este miércoles 11 de noviembre de 2026. Después de varios días de preocupación por su estado, su familia confirmó que salió bien de una cirugía y que ha presentado una notable mejoría.

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La paisa permanece hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá, donde recibe atención especializada. Su situación había generado preocupación luego de que, durante la noche del lunes 9 de noviembre, periodistas y amigos hicieran un llamado público para conseguir con urgencia un nefrólogo que pudiera atenderla.

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Desde entonces, sus seguidores han estado pendientes de su evolución. Su hermano ha sido el encargado de compartir información sobre su estado de salud a través de las redes sociales.

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Familia de Adriana Betancur confirmó que salió bien de cirugía

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, sus familiares entregaron un nuevo reporte y agradecieron las muestras de solidaridad que han recibido durante estos días.

“Queremos agradecerles de todo corazón por todos los mensajes, llamadas, oraciones y muestras de cariño que Adriana ha recibido durante estos días. Sabemos que muchos están preocupados y pendientes de su salud, por eso queremos contarles que salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien”, se lee en el comunicado.

Adriana Betancur

Aunque la intervención quirúrgica tuvo un resultado favorable, la familia aclaró que la presentadora todavía permanece en recuperación y su condición continúa siendo delicada.

“En este momento se encuentra aún en recuperación, delicada y bajo supervisión médica. Han sido días difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza”, agregaron.

En el mismo mensaje, sus allegados destacaron el acompañamiento que han recibido de las personas que han estado pendientes de Adriana y que han enviado mensajes de apoyo durante su hospitalización.

“Gracias por acompañarla con tanto amor, por sus buenos deseos y por tenerla presente en sus oraciones. No saben lo bonito que es sentir tanto cariño alrededor de ella. Seguimos confiando en Dios y en su fortaleza”, concluyó el comunicado.

¿Qué enfermedad padece Adriana Betancur?

La situación de salud de la presentadora ha estado relacionada durante varios años con una enfermedad renal. En 2011 fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica avanzada, después de que unos exámenes médicos revelaran que sus riñones funcionaban apenas en un 3 %.

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Tres años después, en 2014, recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en 2019 su organismo comenzó a rechazar el órgano trasplantado, por lo que tuvo que retomar las sesiones de diálisis.

Desde entonces, ha enfrentado diferentes complicaciones de salud que han requerido atención médica. Por ahora, su familia mantiene la esperanza de que continúe evolucionando favorablemente. Aunque la cirugía representa una noticia positiva, Adriana sigue bajo supervisión médica y necesita cuidados especiales.

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