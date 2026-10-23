Ya han pasado varios años desde la partida del presentador colombiano Jota Mario Valencia, muy recordado por su participación en ‘Muy buenos días’, programa matutino del canal RCN.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “Me despido”: Laura Acuña sorprendió con noticia que familiar y dejó incógnita grande)

Allí, Valencia compartió con varias modelos, presentadoras y más, que además de ser compañeras de trabajo, se convirtieron en sus amigas personales.

Una de ellas fue Laura Acuña, reconocida presentadora colombiana, quien desde el momento de la partida del antioqueño siempre lo ha recordado con mucho cariño y respeto.

Lee También

Es más, tan buenos amigos se hicieron, que ahora, siete años después de su partida, la modelo compartió que tuvo un ‘encuentro’ con él en el que, asegura, lo vio muy feliz.

Fue por medio de una historia compartida en sus redes sociales que Laura escribió: “Gracias por dejarme verte después de tanto tiempo. Te vi feliz. Nos vimos felices”.

Y agregó: “Te extraño todos los días. Te amo, Jota”.

Esta situación es muy emotiva porque siempre es un momento nostálgico cuando se sueña con alguien que ya no está, pero que marcó un momento importante en la vida de las personas.

De qué murió Jota Mario Valencia

Jota Mario Valencia, el querido presentador colombiano, falleció el 6 de junio de 2019 a los 63 años en el Hospital Bocagrande de Cartagena. La causa fue una isquemia cerebral provocada por un accidente cerebrovascular, que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Sus últimos días comenzaron el sábado 1 de junio, cuando disfrutaba de un descanso en la ciudad. Presentó fuertes dolores de cabeza, vértigo, mareos y pérdida de sensibilidad en un brazo. Ingresó consciente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos diagnosticaron un coágulo que obstruía una arteria cerebral (accidente cerebrovascular vertebrobasilar). Le indujeron el coma para protegerlo de mayores daños neurológicos.

Durante cinco días permaneció en estado crítico, con complicaciones que incluyeron hemorragia. Su esposa, Gineth Fuentes, recordó que en un momento le preguntó: “Negra, ¿me voy a morir?”. La familia lo acompañó hasta el final. El 6 de junio, cerca del mediodía, su organismo no resistió.

(Ver también: Laura Acuña da advertencia por situación con sus hijos y hace exigencia a Caracol TV)

Valencia, ícono de programas como ‘Muy Buenos Días’, dejó un vacío en la televisión colombiana. Sus restos fueron cremados y sus cenizas reposan en Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.