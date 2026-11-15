Por: El Espectador

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El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, nacionalizado español desde 2018 y residente en España como exiliado durante los últimos cinco años, marcó un hito este domingo con su ingreso oficial en la Real Academia Española (RAE). Durante su discurso, Ramírez rindió homenaje especial a Mario Vargas Llosa, su predecesor en la emblemática silla L, así como a la que ahora considera su "nueva patria". Así lo dejó claro al manifestar, según registró la ceremonia, que "nunca he sido extranjero en España". Al mismo tiempo, lamentó la pérdida de su país de origen, Nicaragua, que describió como "sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina", en alusión directa al gobierno de Daniel Ortega, quien ejerce el poder desde hace años junto a Rosario Murillo.

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Ramírez relató parte de su travesía al abandonar Nicaragua cuando le fueron negadas todas las posibilidades de retorno y le arrebataron incluso la ciudadanía, lo que lo llevó a elegir a España como lugar de refugio. Esta decisión reforzó su vínculo con la lengua española, elemento fundamental no solo en su vida literaria, sino también en su identidad personal y colectiva. Su elección como miembro de la RAE se concretó el 21 de mayo, siendo el único candidato para reemplazar a Vargas Llosa, quien había dejado vacante la silla L.

A lo largo de su intervención, Ramírez se refirió a la lengua española como un factor poderoso para la unidad y el acercamiento de diversas culturas, recordando que su propio español tiene profundas raíces locales y populares, influenciadas por el entorno campesino de su pueblo natal. Destacó, según la respuesta del académico Luis Mateo Díez, que la lengua común es "capaz de salvar distancias y borrar fronteras", siendo una amalgama de herencias indígenas, españolas y africanas.

El homenaje a Vargas Llosa fue una de las partes centrales del discurso. Ramírez dedicó palabras de admiración a este "novelista ecuménico", subrayando su capacidad para desafiar normas, reinventar la narrativa y mantenerse relevante a lo largo del tiempo. Rememoró el impacto del modernismo con Rubén Darío y la influencia de obras como 'Pedro Páramo', de Juan Rulfo, que introdujeron nuevos temas, estructuras y preocupaciones sociales a la literatura latinoamericana, resonando posteriormente en la producción de Vargas Llosa. También reconoció el papel del llamado 'boom latinoamericano', destacando una identidad compartida por autores como García Márquez, Cortázar o Carlos Fuentes, a pesar de sus diferentes estilos y generaciones.

La obra de Vargas Llosa, desde la mirada de Ramírez, logra retratar la complejidad social, política y humana de la región, y sirvió como escuela para toda una generación de lectores y escritores, incluidos aquellos que, como él, se adentraron en las técnicas narrativas experimentales a través de sus páginas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue significativo el ingreso de Sergio Ramírez a la Real Academia Española?

El ingreso de Sergio Ramírez a la Real Academia Española resultó simbólico porque representa no solo el reconocimiento a su obra literaria, sino también un acto de reivindicación personal luego de haber sido despojado de su nacionalidad nicaragüense. Además, su elección refuerza el carácter abierto y diverso de la institución académica, acogiendo a escritores con vivencias de exilio y trayectorias marcadas por el compromiso político y social, como lo relató el propio Ramírez en su discurso de aceptación, según la RAE.

¿Qué aportes hizo Sergio Ramírez al destacar la obra de Mario Vargas Llosa en su discurso de ingreso a la RAE?

En su discurso de ingreso, Sergio Ramírez resaltó la vigencia y capacidad renovadora de Mario Vargas Llosa, a quien consideró un experimentador constante dentro de la novela hispanoamericana. Este acto de reconocimiento no solo rinde homenaje a la trayectoria del Nobel peruano, sino que también contextualiza el papel del ‘boom latinoamericano’ y la importancia de la novela como espacio de debate político, social y cultural, tal como expuso Ramírez durante la ceremonia, de acuerdo con la cobertura oficial de la RAE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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