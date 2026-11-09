Por: Caracol TV

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La reconocida casa de subastas Christie's anunció la venta de un lote compuesto por 363 fotografías tomadas en los siglos XIX y XX, las cuales serán subastadas en París los días 13, 14 y 17 de noviembre. Entre las piezas más destacadas de esta colección figura la primera imagen conocida de Bogotá, que fue tomada en 1842 y actualmente está valorada entre 60.000 y 80.000 euros, suma que equivale aproximadamente a 289 millones de pesos colombianos, según información de Christie's. Además de esta imagen histórica, el lote incluye valiosas instantáneas de la España de hace dos siglos.

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La procedencia de la colección añade un atractivo especial, dado que perteneció a Roger Thérond, periodista reconocido y antiguo director de Paris Match. Esta subasta llega en un momento particularmente simbólico, pues coincide con el bicentenario de la invención de la fotografía, avance atribuido a la invención francesa.

De acuerdo con Christie's, la fotografía de Bogotá fue tomada hace 184 años y retrata la entonces llamada calle del Observatorio. El responsable de capturar este momento fue el barón Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y precursor de la fotografía en Colombia. La imagen, que se subastará el 14 de noviembre, muestra un paisaje urbano prácticamente desierto, con las montañas de la cordillera de los Andes en el horizonte.

La especialista Élodie Morel-Bazin, a cargo de la subasta, calificó como "extraordinario" el haber conservado una imagen de tal calidad y antigüedad. Esta fotografía es también relevante porque es un daguerrotipo, técnica pionera cuya difusión inició en 1839, y es una de las primeras imágenes tomadas en el exterior de Europa y Estados Unidos. Vale la pena destacar que en ese periodo, Bogotá formaba parte de la República de la Nueva Granada, que abarcaba los actuales territorios de Colombia y Panamá.

La captura hecha por Gros requirió un tiempo de exposición de 47 segundos, algo que resaltaba por registrar una escena urbana y no solo un retrato en estudio, modalidad usual en aquel tiempo. Para la experta, esta fue una "decisión arriesgada" por las dificultades técnicas y logísticas de hacer fotografía al aire libre. Esta búsqueda pionera por captar lo inédito reflejaba una especie de competencia por ver quién lograba tomar las imágenes más originales del mundo, según Morel-Bazin.

Además, en la época, la fotografía estaba reservada a una élite debido a su elevado coste, lo que limitó el acceso a esta tecnología. Pese a ello, quienes la practicaban sabían que registraban para la historia instantes irrepetibles.

Dentro del mismo lote, Christie's subastará también imágenes emblemáticas de la España del siglo XIX. Entre ellas resalta una foto de la Casa de Pilatos en Sevilla, tomada por Charles Clifford hacia 1856, con un valor estimado de entre 30.000 y 50.000 euros. Igualmente, se incluyen otras visiones internas del palacio, así como una vista de la fuente de Neptuno en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso y una imagen del Patio de los Leones del Palacio del Infantado en Guadalajara, todas ellas históricamente significativas y valoradas entre 8.000 y 15.000 euros.

Christie's dividirá la subasta en dos sesiones presenciales los días 13 y 14 de noviembre, y una tercera sesión en línea el 17, buscando atraer a públicos nuevos para quienes el tradicional formato de subastas resulta menos accesible, según confirmó la casa de subastas a la agencia EFE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el valor histórico de la primera fotografía conocida de Bogotá que será subastada?

La primera fotografía conocida de Bogotá, tomada en 1842 por el barón Jean-Baptiste Louis Gros, tiene un enorme valor histórico por ser un daguerrotipo pionero en América Latina y por registrar la vida urbana en la entonces República de la Nueva Granada. Esta imagen destaca tanto por su antigüedad como por la calidad y atrevimiento técnico de capturar un entorno exterior, algo poco común en la época. Además, representa una de las primeras ocasiones en las que se llevó la fotografía fuera de los ámbitos habituales de Europa y Estados Unidos, marcando un hito en la historia de la fotografía mundial.

¿Qué otras fotos destacadas de España estarán presentes en la subasta de Christie's?

Entre las 363 fotografías puestas a la venta por Christie's se incluyen notables instantáneas de la España del siglo XIX, como una imagen de la Casa de Pilatos en Sevilla tomada por Charles Clifford hacia 1856 y otra de la fuente de Neptuno del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso en Segovia. También resalta una vista del Patio de los Leones del Palacio del Infantado en Guadalajara. Todas estas fotos, además de su antigüedad y autoría, se distinguen por documentar la arquitectura y el entorno de la época, lo que incrementa su relevancia y valor histórico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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