Por: El Espectador

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La Universidad Militar fue el lugar elegido para la realización del cabildo abierto distrital, el sábado 7 de noviembre. El evento, organizado tras la recolección de 31.000 firmas, estuvo liderado por los hermanos José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara, y Julián Uscátegui, concejal, ambos integrantes del partido Centro Democrático. Este mecanismo de participación ciudadana buscaba debatir si Bogotá necesita la presencia de soldados para reforzar la seguridad en la ciudad, una discusión que ha tomado fuerza en las redes sociales durante el último año, especialmente por la promoción realizada por los propios hermanos Uscátegui.

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Durante sus intervenciones, los líderes de la iniciativa destacaron varios puntos fundamentales. En primer lugar, propusieron llevar a cabo un simulacro de asistencia militar en el futuro cercano, plantearon la necesidad de enfocar los esfuerzos de seguridad en la frontera entre Bogotá y Soacha y enfatizaron la importancia de intensificar la búsqueda de objetivos de alto valor criminal. Además, Julián Uscátegui sugirió que la Policía Militar asuma funciones de vigilancia y custodia en embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones estratégicas. Esta labor permitiría que la Policía Nacional se desligue de dichas tareas y refuerce su presencia en las calles, incrementando así la seguridad para los ciudadanos.

El cabildo reunió a diversos sectores sociales: defensores de derechos humanos, abogados, reservistas de la policía y militares, así como figuras influyentes de la derecha, participaron en el encuentro. Las posiciones expresadas reflejaron posturas muy distintas. Por un lado, los asistentes que apoyaban la propuesta argumentaban que el refuerzo militar podría ayudar a prevenir delitos como hurtos y extorsiones que los afectan directamente, además de permitir el desmantelamiento de estructuras criminales responsables de estos ilícitos y otros relacionados. Por otro lado, quienes se oponían manifestaron su preocupación respecto a cómo impactaría la presencia militar en la relación con la ciudadanía. Sostuvieron, con base en análisis apoyados por estudios, que la mera presencia militar no logra disuadir de manera permanente la delincuencia. Además, subrayaron la necesidad de concentrarse en el fortalecimiento de la policía y el sistema judicial como estrategias más efectivas para combatir la inseguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué argumentos presentaron los Uscátegui y otros participantes a favor de reforzar la seguridad con soldados en Bogotá?

Quienes apoyaron la propuesta de reforzar la seguridad con soldados en Bogotá, de acuerdo con las intervenciones en el cabildo abierto reportadas por los organizadores y citadas en el artículo, destacaron la capacidad de los militares para evitar delitos como hurtos y extorsiones que afectan de manera directa a la ciudadanía. Además, señalaron como beneficios desmantelar estructuras criminales profundas detrás de estos delitos. Las propuestas incluyeron la posibilidad de realizar simulacros de asistencia militar, focalizar operativos en la frontera con Soacha y utilizar la Policía Militar para custodia de espacios clave, permitiendo liberar a la Policía Nacional para patrullas callejeras.

¿Cuáles fueron las principales preocupaciones de quienes rechazaron la presencia de militares en la seguridad de Bogotá?

De acuerdo con las voces que se opusieron en el cabildo, sus inquietudes principales se centraron en el posible deterioro de la relación entre los militares y la ciudadanía bogotana. Respaldados por análisis y estudios, argumentaron que la simple presencia de soldados no tiene un efecto disuasorio permanente sobre el delito. Además, consideraron como prioridades fortalecer tanto la Policía Nacional como el sistema judicial, en vez de recurrir a la militarización para enfrentar la inseguridad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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