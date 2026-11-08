Por: Portal Bogotá

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La capital del país vuelve a ser escenario de manifestaciones culturales con la presentación de ‘Un show de piratas’, una obra que combina el encanto del teatro con las audacias del circo contemporáneo. Este espectáculo será llevado a cabo por La Boicot Company, un grupo circense originario de Bogotá y fundado en 2015, que se ha hecho un nombre dentro de la escena cultural por fusionar elementos de la poética, el espíritu punk y la payasería en un estilo único. Según información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, la compañía ha desarrollado trece montajes de nuevo circo, explorando el humor, el movimiento físico y nuevas maneras de acercar las artes escénicas a todo tipo de público.

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‘Un show de piratas’ convierte el escenario en una auténtica travesía: tormentas en alta mar, islas llenas de misterio y una tripulación que ve en cada desafío un motivo para el asombro y la risa. El montaje apuesta fuerte por la comedia física, donde el circo, el clown (una técnica teatral basada en la exageración y el humor corporal) y el teatro físico se integran con acrobacias, malabares y habilidades de equilibrio. La experiencia propuesta promete impactar tanto a niños como adultos, aportando una estética irreverente en la que los desencuentros son transformados en oportunidades constantes para sorprenderse y disfrutar en familia.

El evento está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 de la tarde en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información oficial, el acceso será mediante boleto de pago, el cual puede adquirirse por canales habilitados y referenciados en el mismo portal de la Alcaldía.

Además de la función central, la organización ha dispuesto actividades complementarias. Tras el espectáculo, las familias tendrán la oportunidad de captar el momento en una estación fotográfica de ambientación temática y acceder al libro digital del show mediante un código QR. Este recurso digital extiende la experiencia, invitando a compartir instantes de lectura y creatividad en casa.

¿Dónde y cuándo es la función de ‘Un show de piratas’ en Bogotá?

La presentación de ‘Un show de piratas’ está programada para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, localidad de Ciudad Bolívar, según información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué ofrece La Boicot Company en ‘Un show de piratas’ y qué significa clown?

La Boicot Company trae una propuesta de teatro físico donde se cruzan circo, humor y acrobacias en un formato familiar. El clown es una técnica teatral centrada en la exageración de gestos y situaciones para provocar la risa, usando la expresión corporal como base, lo que permite conectar con audiencias de todas las edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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