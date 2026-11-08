Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este lunes 9 de noviembre de 2026, se adelantan cortes de luz en diferentes zonas de Bogotá y sectores en los municipios de Chía y Tocancipá, en Cundinamarca. La compañía Enel Colombia programó estas suspensiones del servicio con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de suministro de energía eléctrica, según lo establecido en la programación oficial disponible para la ciudad y municipios cercanos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información difundida, los cortes en Bogotá afectarán múltiples localidades. En Antonio Nariño, la suspensión será en el barrio San Antonio, entre las 9:00 p. m. y 11:59 p. m. En la zona sur, Bosa tendrá corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el barrio Andalucía II. Varias zonas de Ciudad Bolívar verán el servicio interrumpido en barrios como Atlanta, Compartir y Sumapaz, con horarios que oscilan entre las 8:30 a. m. y 5:45 p. m.

La localidad de Engativá tendrá corte en el barrio Florida Blanca, desde las 7:45 a. m. hasta 5:00 p. m. Por su parte, en Fontibón, barrios como Brisas Aldea, Ciudad Hayuelos y La Giralda enfrentarán cortes que inician entre las 8:00 a. m. y las 8:30 a. m. y terminan a las 5:30 p. m. Kennedy, por su parte, tendrá suspensión en Tintalá desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. En el norte de la capital, Usaquén se verá afectada en los barrios Tibabita Rural y Torca I con cortes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En cuanto a los municipios aledaños, Chía tendrá suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en el sector Canelón. En Tocancipá, el corte se programó para la vereda La Fuente desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m., de acuerdo con el reporte oficial.

Enel Colombia recomendó a los usuarios tomar varias precauciones mientras se realizan las labores técnicas. Entre ellas, desconectar los electrodomésticos para evitar que las fluctuaciones del voltaje causen daños. Además, la empresa sugiere organizar con anticipación las tareas que requieran electricidad y tratar de minimizar la apertura de la nevera para conservar apropiadamente los alimentos refrigerados.

Si es necesario permitir la entrada del personal técnico a edificios u oficinas, los usuarios deben autorizar el ingreso para que los trabajos concluyan sin contratiempos. Sin embargo, Enel aconseja verificar la identidad de sus empleados, llamando al 601 5 115 115 tanto en Bogotá como en Cundinamarca, para mayor seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas de Bogotá afectadas por los cortes de luz programados para el lunes 9 de noviembre de 2026?

Para el lunes 9 de noviembre de 2026, los cortes de luz en Bogotá afectan barrios de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usaquén, conforme a lo reportado por Enel Colombia. Cada localidad experimenta suspensiones en horarios específicos y sectores delimitados.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca?

Enel Colombia sugiere desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades diarias pensando en los horarios de cortes, mantener cerrada la nevera para conservar alimentos y verificar la identidad del personal técnico que ingrese a las viviendas u oficinas, utilizando la línea de atención oficial para seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z