Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ abre una ventana de participación dirigida a las mujeres, buscando que sus voces tengan incidencia en las decisiones y el desarrollo de la capital. De acuerdo con la información oficial, el Instituto para la Economía Social (IPES) organiza el Quinto Diálogo Ciudadano titulado “¡Mujer vendedora informal, tu voz cuenta!”. Este encuentro está programado para el martes 10 de noviembre de 2026, como un espacio de conversación en el que las mujeres, especialmente aquellas dedicadas a la venta informal, pueden poner sobre la mesa sus inquietudes, vivencias y propuestas para optimizar los trámites y los servicios que el instituto ofrece.

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Según lo detallado en la convocatoria del IPES, el objetivo principal de la jornada es propiciar un intercambio constructivo sobre seis trámites y ofertas institucionales: fortalecimiento de emprendimientos, asignación de locales y bodegas en las Plazas Distritales de Mercado, acceso a puntos de venta de la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público (REDEP), participación en ferias institucionales, acceso a cursos gratuitos de formación laboral y presentación de alternativas de emprendimiento social. Las asistentes tendrán la posibilidad de analizar los procesos actuales uno a uno, identificando barreras de comprensión y proponiendo formas más claras de comunicar la información.

En esta dinámica, las mujeres se organizarán en tres mesas de trabajo junto a colaboradores del IPES, revisando cada trámite con detenimiento para detectar términos o instrucciones que puedan resultar confusos. La meta es mejorar la manera en que se describe la oferta institucional, asegurando que sea inclusiva y realmente útil para quienes desean acceder a oportunidades económicas y de formación. Todas las observaciones y sugerencias recogidas durante la jornada serán tenidas en cuenta por el IPES como insumo para fortalecer sus canales de comunicación y simplificar la comprensión de los servicios disponibles.

El Quinto Diálogo Ciudadano será presencial, gratuito y está dirigido a mujeres vendedoras informales interesadas en contribuir a la mejora de los servicios y atención institucional de acuerdo con la información del IPES. El evento se desarrollará en la sede principal del instituto, ubicada en la carrera 9 # 10-59, Bogotá, y tendrá lugar de 10:00 a. m. a 12:00 m. El proceso de inscripción puede realizarse a través del enlace oficial compartido por el IPES.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse las mujeres vendedoras informales al Quinto Diálogo Ciudadano del IPES?

Las mujeres interesadas en participar en el Quinto Diálogo Ciudadano organizado por el Instituto para la Economía Social (IPES) pueden realizar su inscripción de manera virtual. Según la convocatoria oficial, deben acceder al formulario disponible en línea, completar los datos solicitados y confirmar su asistencia al evento presencial, que será gratuito y se realizará en la sede principal del IPES.

¿Qué trámites y servicios revisará el IPES en el Quinto Diálogo Ciudadano para mujeres?

Durante el Quinto Diálogo Ciudadano, el IPES pondrá sobre la mesa seis trámites y ofertas para análisis y propuestas de mejora: fortalecimiento de emprendimientos, asignación de locales y bodegas en plazas distritales de mercado, acceso a puntos de venta de la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público (REDEP), participación en ferias institucionales, cursos gratuitos de formación laboral y alternativas de emprendimiento social, de acuerdo con la información oficial proporcionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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