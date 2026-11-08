El proceso de recuperación de Kbeto Zuleta continúa causando expectativa entre sus seguidores y el mundo del vallenato. Sin embargo, detrás de los avances médicos del artista también hay un episodio marcado por el dolor: cuando despertó después de permanecer sedado, una de sus primeras preocupaciones fue conocer qué había pasado con sus compañeros de agrupación, quienes viajaban con él en el bus accidentado.

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El momento fue relatado por el médico Jorge Mario Córdoba, profesional que acompañó al cantante durante su traslado desde Valledupar hasta Barranquilla. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el especialista contó cómo reaccionó el intérprete al recuperar la conciencia.

(Vea también: “Se le atravesaron”: conductor del bus de Kbeto Zuleta que se accidentó dio su versión de lo sucedido)

Según el relato del médico, apenas despertó, Kbeto quiso saber cómo se encontraban los integrantes de su agrupación. Cuando recibió la noticia de que algunos habían perdido la vida en el accidente, el cantante rompió en llanto.

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Córdoba explicó que el artista también preguntó por sus padres y sus hermanos, antes de interesarse por su propia condición de salud.

La reacción dejó ver el impacto emocional que ha tenido el siniestro en el músico, quien no solo enfrenta un proceso de recuperación física, sino también el duelo por la pérdida de personas con las que compartía su trabajo y su vida artística.

En la publicación, el doctor Jorge Mario Córdoba aseguró que el artista presenta una evolución favorable.

“Kbeto está evolucionando satisfactoriamente”, afirmó el profesional, quien también destacó que el cantante permanece bajo atención especializada y cuenta con acompañamiento permanente de sus familiares y amigos.

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El médico resaltó que el intérprete recibe los cuidados necesarios durante esta etapa y que sus allegados han estado pendientes de su estado de salud.

Accidente de Kbeto Zuleta dejó varias víctimas mortales

El accidente ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaban los integrantes de la agrupación cayó al río Ariguaní, mientras regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre.

El siniestro dejó varios músicos fallecidos y personas heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran Harold David Santana Martínez, Geovanni Lobo y Radamell Uribe Navarro, cuyo fallecimiento fue confirmado en la madrugada de este domingo 8 de noviembre.

Por su parte, Kbeto Zuleta sufrió lesiones de gravedad, entre ellas politraumatismos, trauma cerrado de tórax y la amputación de su pierna izquierda. El cantante fue trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada y ha tenido que someterse a diferentes procedimientos quirúrgicos.

Mientras continúa su recuperación, el relato del médico permitió conocer un momento especialmente sensible del proceso: la primera preocupación del artista al despertar fue saber qué había ocurrido con sus compañeros y sus seres queridos.

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