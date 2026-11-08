La escultura de Diomedes Díaz, uno de los máximos exponentes del vallenato, fue vandalizada en Valledupar, Cesar. La figura, ubicada en la glorieta Los Juglares, sufrió daños en su estructura luego de que le mutilaran el brazo derecho.

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El hecho causó reacciones en la capital del Cesar, donde la representación del artista hace parte de los espacios dedicados a exaltar la historia y el legado de la música vallenata. Tras conocerse lo ocurrido, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, rechazó el acto y pidió a la ciudadanía y a los visitantes respetar los bienes públicos y los elementos que representan el patrimonio cultural de la ciudad.

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A través de su cuenta en X, el mandatario local se refirió a los daños ocasionados en la escultura y aseguró que ya dio instrucciones para adelantar las gestiones necesarias para recuperarla.

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“Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones para que se encargue de arreglarlo”, escribió Orozco.

De acuerdo con el anuncio del alcalde, la Oficina de Cultura tendrá a su cargo las gestiones para reparar la figura y atender las afectaciones que dejó el acto de vandalismo.

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La estatua del intérprete de canciones como La suerte está echada y Tú eres la reina está ubicada en la glorieta Los Juglares, un punto de la ciudad en el que se rinde homenaje a figuras representativas del folclor vallenato.

El daño a la escultura reavivó el llamado sobre la importancia de cuidar los monumentos y espacios públicos que hacen parte de la memoria cultural de Valledupar, especialmente aquellos dedicados a artistas que han marcado la historia musical de la región.

Por ahora, la Administración municipal anunció que trabajará en la recuperación de la figura para devolverle sus condiciones originales.

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