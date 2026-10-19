Por: EL PILON SA

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Un trabajador dedicado a labores en altura se volvió tendencia en redes sociales tras interpretar ‘A mitad del camino’, una de las canciones más representativas del reconocido cantautor de vallenato Diomedes Díaz. De acuerdo con la información compartida en una publicación de Instagram por la cuenta ALMA PARRANDERA, el obrero, quien estaría vinculado a la empresa Structural-Builders and Restorations (S-BR), sorprendió al público debido a que entonó este tema a más de 100 metros de altura, aparentemente mientras cumplía su jornada laboral en alguna ciudad de los Estados Unidos.

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En el video, difundido ampliamente en redes sociales, el hombre canta la canción con evidente carga emocional y sentimiento, una muestra de que la pasión por el vallenato lo acompaña incluso fuera de su país natal y en situaciones exigentes. Una de las estrofas que más resonó en los comentarios recoge: “Virgen del Carmen con estas cadenas no puedo hacerte la iglesia en el Valle… pa’ hacerte la iglesia que te he prometido”. Varios usuarios en Instagram celebraron no solo su afinación y talento vocal, sino la viaja nostalgia por la música del ‘Cacique de La Junta’, como también era conocido Diomedes Díaz.

Según los comentarios recogidos en la publicación, los espectadores elogiaron la manera en que el trabajador mantiene viva la tradición vallenata, a pesar de encontrarse lejos de Colombia y trabajando en condiciones poco usuales. Algunos de los mensajes populares destacaron frases como: “Estamos de acuerdo que va quedar bien pintada esa fachada con ese tema que está cantando”, “Qué afinación bárbara” y “Sin mencionar la palabra ‘cárcel’, Diomedes en su composición manifestó su angustia de querer recuperar su libertad”.

‘A mitad del camino’ ocupa un lugar especial dentro del repertorio musical de Diomedes Díaz, ya que forma parte del álbum ‘Pidiendo vía’, enmarcando un periodo difícil en la trayectoria del artista, cuando estuvo privado de la libertad en una cárcel de Valledupar, según lo relatado en la publicación. En la letra, el músico expresa devoción a la Virgen del Carmen y le pide ayuda para salir de la cárcel, prometiéndole a cambio construir una iglesia en Valledupar, su tierra natal. Estos versos, cargados de promesas y anhelos, han quedado inmortalizados como parte de las historias más conmovedoras alrededor del legado de Diomedes Díaz.

La viralización de este video confirma que la música vallenata, especialmente los temas de Diomedes Díaz, sigue acompañando a los colombianos en cualquier rincón del mundo, funcionando como vínculo emocional y símbolo de identidad cultural, incluso en lo alto de una estructura lejana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la canción ‘A mitad del camino’ de Diomedes Díaz es tan significativa en la vida del cantante?

‘A mitad del camino’ resalta en la historia de Diomedes Díaz porque fue compuesta e interpretada durante una de las etapas más complejas de su vida, cuando estuvo recluido en la cárcel de Valledupar. En la canción, el artista manifiesta su profundo anhelo de libertad y su devoción a la Virgen del Carmen, comprometiéndose a construirle una iglesia si logra salir, lo que añade un componente personal y emotivo al tema, según destaca la publicación original.

¿Cómo logró un trabajador en Estados Unidos viralizar una canción vallenata durante su trabajo en las alturas?

El trabajador captó la atención al interpretar con entusiasmo y sentimiento ‘A mitad del camino’ a más de 100 metros de altura, mientras cumplía su labor para la empresa Structural-Builders and Restorations (S-BR). La grabación fue compartida en Instagram por ALMA PARRANDERA, y los usuarios resaltaron el talento y la pasión del obrero, logrando que el video se volviera viral y se convirtiera en un ejemplo de cómo la cultura vallenata sigue presente en la vida cotidiana de los colombianos en el exterior.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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