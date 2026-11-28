Un hombre que celebró haber ganado un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts, en Estados Unidos, terminó bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) días después de que se conociera su premio.

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Se trata de Ariel Antonio Velasquez-Morales, originario de El Salvador, quien fue detenido el 24 de noviembre en East Boston, el mismo sector donde compró el boleto ganador. Según informó el diario estadounidense People, el caso llamó la atención luego de que ICE difundiera la noticia del arresto y reutilizara la fotografía publicada por la lotería estatal para anunciar al ganador.

Ganó el premio con un boleto de 10 dólares

La Lotería de Massachusetts informó que Velasquez-Morales obtuvo el premio mayor del juego instantáneo “$2,000,000 50X Cashword”. El boleto costó 10 dólares y fue adquirido en un establecimiento comercial de East Boston.

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Después de conocerse el resultado, la entidad publicó una imagen en la que el hombre aparece sonriente y sostiene un cheque simbólico por un millón de dólares. Sin embargo, no recibió esa cantidad completa: de acuerdo con información de ICE citada por medios locales, entre ellos NBC Boston, eligió un pago único de 650.000 dólares antes de impuestos, equivalentes a unos 2.360 millones de pesos colombianos según la tasa de cambio consultada para el 27 de noviembre de 2026.

On Nov. 24, ICE Boston arrested Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador, during operations in East Boston, Mass. Velasquez-Morales entered the United States illegally on May 15, 2013. He was ordered removed by an immigration judge on April 24, 2014. pic.twitter.com/YieIbY7afF — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

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ICE afirmó que tenía una orden de expulsión

La agencia migratoria comunicó que Velasquez-Morales ingresó a Estados Unidos sin autorización el 15 de mayo de 2013, por el Valle del Río Grande, en Texas. Según su versión, agentes de la Patrulla Fronteriza le entregaron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y luego lo dejaron en libertad.

ICE indicó que el 24 de abril de 2014 un juez ordenó su expulsión del país, pero que el hombre permaneció en territorio estadounidense. Tras su arresto, la entidad señaló que continuaría bajo custodia mientras avanza el proceso para su salida.

Hasta los reportes publicados el 26 de noviembre, no se había informado públicamente en qué centro estaba recluido ni cuándo podría concretarse la expulsión.

¿Qué pasará con el dinero del premio?

La Lotería de Massachusetts no había aclarado si Velasquez-Morales podrá conservar el dinero ni qué ocurrirá con los recursos que recibió mediante el pago único. Tampoco se conocían detalles sobre el destino de esos fondos mientras permanece bajo custodia migratoria.

El caso también reavivó preguntas sobre quién puede participar en estos juegos. Según información de la lotería citada por medios locales, no es necesario tener ciudadanía estadounidense o residencia legal para comprar un boleto; sí se deben cumplir los requisitos de edad y adquirirlo en un punto autorizado. El cobro exige completar los procedimientos de identificación y cumplir las obligaciones tributarias.

ICE acompañó el anuncio de la detención con un mensaje en la cuenta de su oficina de Boston en X: “¡Bienvenidos a la lotería de la ERO de Boston! Donde los inmigrantes ilegales y los políticos de las ciudades santuario no tienen suerte, y los ciudadanos respetuosos de la ley de Nueva Inglaterra siempre son los ganadores”.

La publicación contrastó la fotografía de la celebración con otra tomada después del arresto. Por ahora, no se ha precisado si el ganador podrá disponer del dinero.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua