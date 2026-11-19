Un video que comenzó a circular en redes sociales desató una discusión sobre el manejo de los diezmos en algunas congregaciones religiosas. En las imágenes aparece un hombre, señalado como pastor, revisando varios sobres con dinero mientras una mujer le recuerda que los aportes de los creyentes también podrían destinarse a ayudar a personas que atraviesan dificultades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Escándalo en televisión por pelea en vivo entre periodística y político; se fueron a los puños)

La grabación muestra a la mujer haciendo una petición concreta. Según le explica al hombre, dos integrantes de la comunidad necesitan apoyo: Yolanda, quien estaría atravesando problemas de salud, y Carlos, que tendría dificultades para pagar los servicios públicos.

La creyente incluso le recuerda una enseñanza que, según afirma, el propio líder religioso había compartido durante sus predicaciones: colaborar con los enfermos y con quienes necesitan ayuda. Su intención era que parte del dinero recogido en la iglesia sirviera para atender esas situaciones.

Lee También

Sin embargo, la respuesta que recibe en el video toma otro rumbo. Mientras continúa revisando los billetes, el supuesto pastor cuestiona la petición y asegura que los recursos también deben cubrir sus propios gastos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colombia Oscura (@colombiaoscura)

La respuesta del supuesto pastor quedó registrada en video

Uno de los momentos que más llamó la atención de la grabación ocurre cuando la mujer insiste en la situación de Yolanda y le recuerda que necesita medicamentos. El hombre, en lugar de aceptar la solicitud, pone en duda lo que ella le está contando.

“Ella no está enferma, eso es pura mentira. Eso es para cubrir mis necesidades”, responde, según se escucha en el registro.

La discusión continúa cuando el hombre hace referencia a las responsabilidades que, desde su perspectiva, debe asumir dentro del templo. Entre sus argumentos menciona el esfuerzo que implica predicar y las condiciones en las que se encuentra el lugar.

“Usted no cree que yo no quemo garganta. A mí me toca pararme en el púlpito. ¿Y quién arregla el templo? Mire cómo está esto, pues. Que esperen”, agrega.

Las palabras contrastan con el pedido inicial de la creyente, quien había apelado precisamente a la solidaridad que, según le recordó, el líder religioso promovía en sus mensajes.

El video de pastor desató comentarios en redes sociales

La difusión de las imágenes provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, especialmente por la manera en que el hombre responde cuando le solicitan apoyo para dos personas de la congregación.

La discusión también puso sobre la mesa el uso que algunas comunidades religiosas dan a los recursos entregados por sus integrantes. Aunque los diezmos suelen estar relacionados con el sostenimiento de las iglesias y sus actividades, el episodio despertó preguntas sobre la transparencia en su administración y las ayudas destinadas a quienes atraviesan necesidades.

Por ahora, no se conoce públicamente el nombre del supuesto pastor, la congregación a la que pertenecería ni el lugar donde fue grabado el video. Tampoco hay información independiente que permita establecer si las circunstancias expuestas por la mujer corresponden a la realidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.