Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En los últimos días, varias plataformas digitales han sido escenario de un rumor que ha tomado fuerza y ha generado preocupación: un supuesto apagón mundial programado para el 17 de noviembre. Este tema, ampliamente difundido en redes sociales, no cuenta con respaldo o validación por parte de autoridades oficiales de ningún país, como reporta 90 Minutos. A pesar de la viralidad, se trata de una información infundada que combina datos reales fuera de contexto para sostener una teoría de apagón masivo de la electricidad, telecomunicaciones y servicios financieros.

Sigue a PULZO en Discover

Los mensajes y videos que circulan advierten sobre una interrupción global de servicios esenciales, pero en realidad, estas cadenas mezclan hechos verdaderos distorsionados. Uno de los orígenes de esta desinformación es la prueba regular del Sistema de Alertas de Emergencia en Estados Unidos, realizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones. Este simulacro, que consiste en interrumpir momentáneamente las emisiones de radio y televisión para emitir un aviso técnico, no afecta el suministro eléctrico ni el acceso a internet, según las propias autoridades estadounidenses.

Otro elemento que ha alimentado el rumor es la viralización de una escena de la serie animada ‘Los Simpson’. En el episodio ‘Una vida llena de errores’ de la temporada 35, el personaje Lisa Simpson hace referencia a la fecha 17 de noviembre junto a un recuerdo de un corte de energía en Springfield. Sin embargo, como explica 90 Minutos, esto no tiene relación alguna con una predicción real, sino que corresponde a una simple coincidencia utilizada fuera de contexto para dar credibilidad a una supuesta interrupción mundial.

A estos elementos se suman referencias a incidentes reales, como algunos ciberataques en aeropuertos y cadenas comerciales de Europa, así como falsas amenazas en centros educativos. Estos sucesos fueron magnificados en internet para reforzar la idea de un posible colapso sistémico. Además, guías de autoprotección ciudadana emitidas por la Comisión Europea —que recomiendan la tenencia de un kit de emergencia para 72 horas con insumos básicos como agua, alimentos no perecederos y linterna— han sido tomadas fuera de contexto. Las autoridades de Bruselas aclaran que esto responde a prácticas preventivas comunes, no a la preparación ante una catástrofe inminente.

De acuerdo con toda la información confirmada por medios y organismos oficiales citados por 90 Minutos, el rumor sobre un apagón mundial carece de fundamento y se sostiene en una mezcla de miedos, coincidencias y hechos descontextualizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es verdad el rumor del apagón mundial del 17 de noviembre?

No, el rumor sobre un apagón mundial el 17 de noviembre no tiene fundamentos ni ha sido confirmado por ninguna autoridad oficial. Se basa en una combinación de simulacros, coincidencias en programas de televisión y sucesos reales malinterpretados o exagerados, según información verificada por 90 Minutos.

¿Por qué se recomienda tener un kit de emergencia en Europa?

La Comisión Europea recomienda disponer de un kit de emergencia que permita la autonomía en el hogar durante 72 horas ante cualquier eventualidad, como fenómenos climáticos o fallos de infraestructura. Esta medida forma parte de una cultura de prevención ciudadana y no responde a una amenaza inminente, según las pautas citadas por 90 Minutos.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.