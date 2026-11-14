Una llamativa escena en el cielo llamó la atención de habitantes de Barranquilla y otros puntos de la región Caribe durante la tarde y noche del viernes 13 de noviembre. El paso de un objeto brillante, que dejó una extensa estela blanca mientras avanzaba a gran velocidad, quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales.

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Dichas imágenes despertaron diferentes teorías entre quienes observaron el fenómeno. Algunos se preguntaron si podía tratarse de un meteorito, mientras otros intentaron identificar qué clase de objeto había atravesado el cielo y por qué su rastro permanecía visible durante varios instantes.

La aparición no pasó inadvertida debido a su aspecto poco habitual. En las grabaciones se aprecia una luz intensa que se desplaza sobre el horizonte y deja una especie de nube alargada, una imagen que llevó a muchos usuarios a compartir sus propios registros y preguntar si otras personas también habían presenciado el mismo espectáculo.

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Mientras tanto en el caribe acabamos de ver esto… https://t.co/cEy6vjjhTi — Andrés Clavijo Rangel (@AndresOClavijo) November 13, 2026

El lanzamiento de Starship 15 explicó el fenómeno en el Caribe

El objeto que llamó la atención de los habitantes de la región estaría relacionado con el vuelo número 15 de Starship, el sistema espacial desarrollado por SpaceX, compañía SpaceX, fundada por Elon Musk. El lanzamiento se llevó a cabo desde las instalaciones de Starbase, en Texas, Estados Unidos, durante la tarde del viernes.

La misión tenía un propósito importante para la compañía: continuar las pruebas de su cohete reutilizable y avanzar en el objetivo de recuperar tanto la nave como el propulsor después de completar el vuelo. El despegue estaba previsto para una ventana que comenzó a las 5:45 de la tarde, hora colombiana.

La coincidencia entre el lanzamiento y los registros captados en el Caribe permitió explicar por qué se observó una estela luminosa en el cielo. Sin embargo, no existe una verificación independiente de que cada uno de los videos compartidos por ciudadanos corresponda exactamente al mismo momento o a una fase específica de la misión.

¿Por qué el cohete dejó una estela blanca que se vio desde Colombia?

Durante un lanzamiento espacial, los motores expulsan gases a gran velocidad y estos pueden formar rastros visibles en la atmósfera. Cuando el vehículo alcanza grandes alturas, la iluminación del Sol puede hacer que esos gases se vean brillantes incluso desde lugares donde ya está oscureciendo.

Por eso, desde la superficie terrestre, el rastro puede parecer una nube alargada, una luz que atraviesa el cielo o un objeto desconocido. La perspectiva, la altitud y las condiciones de iluminación influyen en la apariencia del fenómeno.

En este caso, la estela observada en el Caribe coincidió con el lanzamiento de Starship 15. Esa relación explica las imágenes que despertaron preguntas entre los habitantes de Barranquilla y otros sectores de la región, sin que sea necesario atribuirlas a un meteorito.

Así avanzó la misión de SpaceX después del despegue

El vuelo también tuvo novedades durante su desarrollo. Según reportó Reuters, Starship logró llegar a órbita y desplegó 26 satélites de la red Starlink durante las primeras horas de la misión.

Sin embargo, el propulsor Super Heavy no pudo completar el regreso previsto hacia la plataforma de lanzamiento en Texas. La trayectoria de recuperación fue desviada hacia el golfo de México y el vehículo terminó explotando sobre el agua, de acuerdo con los reportes de la agencia internacional.

La nave superior, por su parte, continuó en órbita. El plan de SpaceX contemplaba que permaneciera alrededor de 22 horas en el espacio antes de intentar regresar a Starbase, donde la compañía buscaba probar por primera vez su recuperación mediante unos enormes brazos mecánicos instalados en la torre de lanzamiento.

La misión representó otro paso en las pruebas de un sistema con el que SpaceX busca recuperar y reutilizar sus vehículos espaciales. Mientras tanto, las imágenes captadas desde Colombia permitieron que un lanzamiento realizado en Texas se convirtiera en uno de los fenómenos más comentados por habitantes del Caribe.

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