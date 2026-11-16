Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El vicepresidente José Manuel Restrepo inició esta semana en Estados Unidos lo que el Gobierno ha denominado la “Milagro Week”, una gira en la que el enfoque principal es lograr nuevas inversiones para Colombia y fortalecer las relaciones diplomáticas. Según lo informado por El Espectador, uno de los primeros movimientos del vicepresidente se desarrolló en el plano diplomático, a partir de una reunión con Gregory Meeks, congresista del Partido Demócrata, quien se ha mostrado atento al rumbo que toma la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar en Nueva York, ciudad donde el legislador tiene fuerte influencia política y donde se dio el primer paso clave de esta iniciativa gubernamental.

Sigue a PULZO en Discover

En la cita, a la que también asistieron el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora María Consuelo Araújo, la conversación central giró en torno a la posibilidad de organizar un “Plan Marshall” para la reconstrucción tras el terremoto. El tema cobra relevancia porque se abordó justo después de que el canciller Omar Bula presentara disculpas por comentarios ofensivos dirigidos a los demócratas en redes sociales antes de asumir su actual cargo. Este tipo de gestos diplomáticos busca encauzar la relación hacia un terreno de mayor cooperación y respeto mutuo.

El interés de mantener un diálogo cercano con el Partido Demócrata responde a la nueva conformación política en el Congreso de Estados Unidos, donde ese partido tiene ahora un lugar preponderante. Esta circunstancia obliga al Ejecutivo colombiano a adaptar sus estrategias diplomáticas, especialmente tras un periodo donde la afinidad política parecía inclinarse más hacia el Partido Republicano, liderado por el entonces presidente Donald Trump. Las recientes elecciones de medio término, consideradas una derrota para la Casa Blanca, han acelerado cambios en la forma de interacción entre ambos gobiernos.

En paralelo a este giro diplomático, la instrucción clara del presidente Abelardo de la Espriella es intensificar los esfuerzos para atraer inversión privada al país. Como contó el propio vicepresidente Restrepo, “dos campanazos” positivos se confirmaron este lunes: la aerolínea Avianca planea invertir 3.000 millones de dólares en los próximos años, mientras que el Grupo Plata anunció una inyección adicional de 340 millones de dólares. Restrepo aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella “sigue generando confianza” y que su presencia en Estados Unidos continuará impulsando espacios para que la economía colombiana siga recibiendo recursos frescos, con el objetivo de potenciar el crecimiento y la estabilidad económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la relación bilateral entre Colombia y el Partido Demócrata de Estados Unidos?

La relación con el Partido Demócrata resulta relevante porque el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense requiere que Colombia adapte su diplomacia para asegurar apoyo político y económico. Según El Espectador, fortalecer el diálogo con los demócratas podría traducirse en beneficios concretos para proyectos clave en Colombia, como el planteado “Plan Marshall” de reconstrucción y el impulso a nuevas inversiones.

¿Qué impacto pueden tener las nuevas inversiones anunciadas por Avianca y Grupo Plata en Colombia?

Las inversiones anunciadas por Avianca (3.000 millones de dólares en los próximos años) y Grupo Plata (340 millones adicionales) representan un voto de confianza hacia el actual Gobierno, de acuerdo con lo revelado por el vicepresidente Restrepo. Esto podría traducirse en crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento del sector empresarial colombiano, aspectos centrales para la recuperación y estabilidad del país.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.