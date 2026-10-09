Por: EL PILON SA

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Eduardo Quintero Molina, un ciudadano proveniente de Valledupar, relató en diálogo con el diario EL PILÓN su experiencia al vivir el fuerte terremoto registrado en Ciudad de Panamá este viernes 9 de octubre. El sismo ocurrió a las 12:56 p. m., con una magnitud de 7,2 y una profundidad de cuatro kilómetros, de acuerdo con reportes del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, citados por el diario La Prensa. El epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la región de Azuero.

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Quintero, quien lleva aproximadamente 24 años residiendo en esa nación, se hallaba en el piso 18 de un rascacielos al momento del temblor. “Fue muy fuerte. Yo estaba en un piso 18 y nunca había sentido un temblor tan fuerte”, afirmó. Como medida de prevención, él y los demás ocupantes del edificio evacuaron de inmediato y descendieron por las escaleras, tomando en cuenta los protocolos actualizados para emergencias sísmicas en Panamá, implementados tras otros movimientos telúricos recientes en Venezuela y Colombia, según comentó el propio Quintero.

La evacuación fue seguida por una espera de cerca de una hora, durante la cual, aproximadamente 15 o 20 minutos después del evento principal, se presentó una réplica de menor intensidad. Una vez recibieron la autorización para regresar, los ocupantes volvieron a sus apartamentos. Para Quintero, la experiencia resultó “dura, dura”, aunque resaltó que no se reportaron daños significativos en la edificación ni en otros apartados de la ciudad, según su percepción en ese momento.

El fenómeno llevó a que miles de personas en la capital panameña evacuaran edificios, lo que fue reportado por DW, con información de las agencias EFE y AFP. Aunque Quintero no tiene familiares en el área del epicentro, sí mantenía comunicación con conocidos de la zona y señaló que, hasta esa hora, ninguno de ellos había reportado lesiones. Tampoco tenía noticias de víctimas mortales, información que coincidía con el reporte de medios internacionales, aunque se mencionaban algunas afectaciones materiales, particularmente en iglesias y construcciones antiguas de Azuero.

Quintero recalcó que la colonia vallenata y otros residentes de la costa se encontraban a salvo en la capital, mientras seguía atentos a las noticias relacionadas con posibles daños y alertas. En cuanto a riesgos adicionales, aunque él no percibía inestabilidad del mar ni alertas particulares desde su entorno, CNN reportó que el sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió sobre la posible llegada de olas peligrosas a costas de Panamá y otros países del Pacífico, incluida Colombia. La información sobre esta advertencia se encontraba en desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué magnitud tuvo el terremoto en Panamá y cuáles fueron las zonas más afectadas?

El terremoto en Panamá, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá citado por La Prensa, tuvo una magnitud de 7,2 con una profundidad de cuatro kilómetros. El epicentro fue localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la región de Azuero. Las mayores afectaciones materiales reportadas hasta el momento se concentraron en iglesias y edificaciones antiguas en esa región, sin que se registraran víctimas mortales.

¿Hubo alerta de tsunami en Panamá tras el terremoto del 9 de octubre?

De acuerdo con la información transmitida por CNN, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis sí emitió advertencias sobre la posibilidad de olas peligrosas para las costas de Panamá y otros países con salida al Pacífico, incluida Colombia. Al momento del testimonio de Eduardo Quintero Molina, no se había reportado inestabilidad del mar ni alertas activas en la ciudad de Panamá, aunque la situación seguía en desarrollo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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