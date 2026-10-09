Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un fuerte terremoto sorprendió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, provocando una oleada de reacciones tanto en territorio panameño como en Colombia, donde múltiples personas afirmaron haber sentido el temblor. Según datos suministrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo registró una magnitud inicial de 8,0 en la escala de Richter y una profundidad de 33 kilómetros, ubicándose el epicentro en la zona de Pitaloza Arriba, Panamá. Estos datos, aunque preliminares, generaron inquietud por la magnitud reportada y la posibilidad de impactos en distintas regiones.

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico rápidamente fue centro de conversación en redes sociales, donde habitantes de distintas áreas de Panamá y de Colombia narraron su experiencia durante el evento sísmico. Las descripciones de los ciudadanos coincidieron en que el temblor fue prolongado y se percibieron varias sacudidas, lo que hizo que algunos lo describieran como “tres latigazos”. La sensación registrada entre los ciudadanos refleja la fuerza con la que el terremoto fue sentido, especialmente teniendo en cuenta la profundidad estimada y la alta magnitud reportada por el SGC.

Frente a este tipo de emergencias, las autoridades sismológicas y de gestión del riesgo insisten en no sacar conclusiones anticipadas sobre posibles daños materiales, personas lesionadas o fallecidas, ni sobre eventuales evacuaciones, mientras no se publiquen reportes oficiales verificables. Como señaló la información recogida, los testimonios son útiles para determinar las zonas donde el movimiento se habrían sentido con mayor intensidad, pero estos relatos no reemplazan la precisión de las mediciones instrumentales hechas por organismos especializados como el Servicio Geológico Colombiano.

Ante la incertidumbre, los organismos de emergencia recomiendan mantenerse atentos a los reportes de fuentes oficiales tanto en Panamá como en Colombia. Es fundamental esperar la magnitud definitiva y el balance sobre impactos o posibles réplicas, información que se difundirá exclusivamente a través de los canales oficiales del SGC y de las autoridades panameñas correspondientes. En caso de emitirse alertas o nuevas instrucciones, los ciudadanos deben seguir todas las recomendaciones de los organismos competentes para proteger su integridad y la de sus familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo fue el terremoto en Panamá que se sintió en Colombia?

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre de 2026, según lo reportado oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La magnitud preliminar fue de 8,0 y se ubicó en la región de Pitaloza Arriba, Panamá, pero también se sintió en distintas zonas de Colombia, según testimonios de ciudadanos.

¿Por qué es importante esperar reportes oficiales luego de un terremoto?

Esperar reportes oficiales es crucial porque las estimaciones iniciales pueden cambiar conforme se verifican los datos. Solo las mediciones instrumentales de autoridades sismológicas como el Servicio Geológico Colombiano pueden confirmar la magnitud, el epicentro y la posible afectación. Además, los organismos de emergencia actualizan información relevante para la seguridad de la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.