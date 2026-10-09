Por: EL PILON SA

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La organización de la Media Maratón del Vallenato emitió una advertencia dirigida a todos los participantes, con el objetivo de evitar que se conviertan en víctimas de estafas relacionadas con las fotografías oficiales de la competencia. Este evento deportivo, que se realizará el domingo 11 de octubre en Valledupar, ha sido ampliamente promocionado por sus canales oficiales. Según la información divulgada, las imágenes de la carrera estarán disponibles de forma gratuita, por lo que ningún corredor debería pagar por consultarlas o descargarlas. La advertencia surge debido a la presencia de cobros irregulares por parte de personas ajenas a la organización. En una publicación citada por la propia Media Maratón Vallenata, se lee textualmente: "Personas externas a la organización están cobrando por este servicio de manera indebida".

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En esta edición de la competencia, se implementará una galería de fotografías en la que los corredores podrán buscar sus imágenes gracias a un sistema de reconocimiento facial. Esta herramienta tecnológica les permitirá ubicar fácilmente las fotos en las que aparecen, sin tener que revisar manualmente todo el material. La organización ha resaltado la gratuidad de este servicio como una manera de garantizar que todos los participantes puedan conservar un recuerdo sin caer en cobros indebidos. Además, reiteraron que una vez las imágenes estén disponibles, el enlace y las instrucciones para acceder se publicarán únicamente en los canales oficiales, como las redes sociales y la página web del evento.

A raíz de estas advertencias, la organización recomendó a los atletas y a sus familiares estar muy atentos a la información oficial y desconfiar de cualquier persona o página que solicite algún pago por las fotografías. La invitación se extiende también a que los corredores no compartan datos personales o bancarios con terceros que no representen de manera oficial a la Media Maratón del Vallenato.

La carrera, de acuerdo con la información suministrada por la organización y recogida por Telerevista Hoy, dispondrá de recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros y se espera la participación de más de 2.500 atletas. Estos corredores, provenientes de países como Colombia, España, México y Venezuela, recorrerán distintos puntos emblemáticos de Valledupar, en lo que se proyecta como una verdadera celebración deportiva en la capital del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los corredores obtener sus fotografías oficiales de la Media Maratón Vallenato 2026?

Las fotografías oficiales estarán a disposición de los corredores de manera gratuita, según lo manifestado por la organización de la competencia. El acceso se realizará a través de un enlace y unas instrucciones que se publicarán en las redes sociales y página web oficiales de la Media Maratón Vallenata. Solamente se deberá seguir ese procedimiento para encontrar las imágenes de cada participante utilizando un sistema de reconocimiento facial, sin necesidad de pagar a personas externas.

¿Qué es el sistema de reconocimiento facial que usará la Media Maratón Vallenato 2026 para las fotos?

El sistema de reconocimiento facial es una herramienta tecnológica que permite identificar de forma automática a las personas que aparecen en las fotografías, facilitando la búsqueda de imágenes de cada corredor sin que deban revisar manualmente todas las fotos. Así, cada atleta podrá localizar rápidamente sus propias imágenes en la galería oficial del evento, mejorando la experiencia y seguridad de acceso a sus recuerdos deportivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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