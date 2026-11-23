Por: Noticiero 90 minutos

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En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ciudad de Cali impulsa la carrera 5K “Libres y Seguras 2026”, un espacio pensado para reivindicar el derecho de las mujeres a desarrollarse, habitar y transitar en entornos libres de cualquier tipo de violencia. De acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali en sus redes sociales, esta actividad busca unir a la ciudadanía en torno a la construcción de un espacio más seguro y respetuoso, donde el deporte se convierte en una herramienta para concienciar sobre la importancia de erradicar la agresión de género.

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El recorrido, que abarca un total de cinco kilómetros, está planteado como una oportunidad para que los participantes manifiesten su apoyo al compromiso social permanente de propender por la seguridad integral de las mujeres. Así, la carrera trasciende su carácter deportivo y se perfila como una jornada de participación colectiva en la que se refuerza la responsabilidad comunitaria hacia la prevención de la violencia de género. Según información oficial, la cita para quienes deseen participar será el domingo 29 de noviembre; la concentración se realizará en el Parque del Perro, punto emblemático de la ciudad, desde las seis y treinta de la mañana.

La iniciativa no solo destaca por su mensaje, sino también por su gestión colaborativa, ya que cuenta con el respaldo de Casa Matria, una entidad reconocida por su labor en la defensa de los derechos y la protección de las mujeres en la región. Esta alianza refuerza la relevancia de unir esfuerzos institucionales y comunitarios para abordar la problemática de la violencia de manera integral y sostenida.

Para quienes buscan detalles adicionales sobre la organización, inscripción o los aspectos logísticos del evento, la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali invita a consultar toda la información autorizada a través de su portal oficial, www.cali.gov.co/deporte. Con ello se contribuye a mantener informada a la comunidad y se facilita la participación de más personas interesadas en sumarse a esta causa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la carrera 5K “Libres y Seguras 2026” en Cali?

La carrera 5K “Libres y Seguras 2026” se realizará el domingo 29 de noviembre en la ciudad de Cali. El punto de encuentro para los participantes será el Parque del Perro, donde la concentración está programada desde las 6:30 de la mañana, siguiendo una ruta dedicada a la prevención de la violencia de género.

¿Quién organiza la carrera 5K “Libres y Seguras 2026” y cuál es su propósito?

El evento es organizado por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, con apoyo de Casa Matria, entidad dedicada a la protección y defensa de los derechos de la mujer en la región. El propósito de la carrera es promover espacios seguros para las mujeres y aumentar la conciencia social sobre la prevención de la violencia de género mediante la práctica deportiva.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.