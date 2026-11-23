Por: Noticiero 90 minutos

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ciudad de Cali se prepara para una jornada especial que busca llamar la atención sobre el derecho de las mujeres a recorrer los espacios públicos sin temor ni inseguridad. De acuerdo con la información oficial suministrada, la Secretaría de Bienestar Social, la Casa Matria (Casa de las Mujeres) y la Secretaría de Movilidad han articulado esfuerzos para organizar el bicipaseo "Salsa, bici y una vida libre de violencias", bajo el lema "25N: Hay violencias que no se ven".

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Esta iniciativa tiene como finalidad visibilizar formas de agresión y acoso que suelen pasar inadvertidas en el día a día, invitando a la sociedad caleña a pensar en la importancia de la prevención y la denuncia. De acuerdo con la información proporcionada, el evento se celebrará el miércoles 25 de noviembre a las 6:30 p.m., comenzando en la emblemática Plaza de Cayzedo. Desde ese punto, la caravana de ciclistas iniciará un recorrido diseñado para combinar ejercicio físico, civismo y la reconocida cultura caleña, todo con el propósito de sembrar conciencia sobre una problemática constante.

El trazado de la ruta iniciará por la Calle 11 y continuará por la Carrera 5, para luego conectar con la Calle 21. Posteriormente, el grupo avanzará hasta la Carrera 11B y finalizará en el tradicional Barrio Obrero. En el marco de esta manifestación, las autoridades de tránsito han dispuesto cierres temporales en vías por las que pasará la movilización, solicitando a los conductores planear rutas alternativas.

Como gesto simbólico y en concordancia con el movimiento mundial, se ha invitado a los asistentes a vestir prendas o usar accesorios de color naranja, color que representa la lucha global por erradicar la violencia de género. Desde la Alcaldía de Cali se han dado recomendaciones de autocuidado, entre las que se destacan el uso obligatorio del casco protector, elementos reflectivos para garantizar la visibilidad durante la noche, el chequeo previo del estado mecánico de las bicicletas y mantener siempre una actitud positiva y respetuosa con la comunidad. Con este bicipaseo, Cali busca demostrar que la movilización y la cultura pueden unirse en la lucha por una vida libre de violencias invisibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la ruta y horario del bicipaseo 25N en Cali?

El bicipaseo "Salsa, bici y una vida libre de violencias" tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre a las 6:30 p.m. y su punto de partida será la Plaza de Cayzedo. De acuerdo con la organización, el recorrido avanzará por la Calle 11, seguirá por la Carrera 5 y conectará con la Calle 21, luego seguirá por la Carrera 11B hasta llegar al Barrio Obrero, donde finalizará la jornada.

¿Qué recomendaciones de seguridad se deben seguir durante el bicipaseo contra la violencia de género en Cali?

Las autoridades han enfatizado la importancia de portar casco protector en todo momento, usar elementos reflectivos para mejorar la visibilidad nocturna, revisar previamente el estado mecánico de la bicicleta (especialmente frenos, llantas y luces) y asistir con una actitud positiva y de respeto hacia otros participantes. También se invita a vestir prendas o accesorios de color naranja como símbolo de apoyo a la causa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.