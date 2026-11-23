Una historia de perdón y segundas oportunidades se conoció en Bogotá. Una mujer que perdió a su único hijo en un homicidio decidió abrirle las puertas de su familia al joven que participó en el crimen. La decisión se produjo después de un proceso de justicia juvenil restaurativa que permitió que ambos se encontraran, hablaran sobre lo ocurrido y comenzaran a construir una relación.

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El homicidio ocurrió cuando el adolescente tenía 16 años. En medio de un ataque perpetrado por varios jóvenes con armas cortopunzantes, un muchacho de su mismo barrio perdió la vida cuando regresaba de comprar materiales para una actividad escolar. Su madre presenció la agresión desde su vivienda y logró identificar a los responsables.

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El joven que tuvo participación directa en el asesinato fue procesado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y enviado al Centro de Atención Especializada Bosconia.

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Por decisión de un juez, el adolescente también ingresó al Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, en el que recibió acompañamiento psicológico y social durante más de dos años.

Al comienzo del proceso tenía dificultades para relacionarse con otras personas, reaccionaba de manera agresiva y enfrentaba un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Sin embargo, durante las sesiones empezó a hablar de su historia personal, de su salida temprana del colegio y de las circunstancias que lo llevaron a involucrarse en actividades delictivas.

Con el paso del tiempo logró dejar el consumo de drogas, retomó sus estudios y comenzó a reconocer las consecuencias de sus actos. En ese camino manifestó su deseo de encontrarse con la madre del joven asesinado, contarle lo que había sucedido y pedirle perdón.

El equipo profesional que acompañaba el proceso preparó a ambas partes para ese encuentro, con una premisa fundamental: la mujer no tenía ninguna obligación de perdonarlo. Durante la conversación, el joven le explicó que no tenía problemas anteriores con su hijo y que el ataque ocurrió cuando los integrantes del grupo se encontraban bajo los efectos de las drogas. Así, la madre pudo conocer detalles del homicidio y entender que su hijo no estaba involucrado en ningún enfrentamiento con los agresores.

Al terminar el encuentro, la mujer sorprendió al joven al manifestarle que quería recibirlo como parte de su familia. Ambos se abrazaron y rompieron en llanto.

A partir de ese momento, la relación entre los dos se fortaleció. La mujer comenzó a visitarlo, estuvo pendiente de sus estudios y lo acompañó durante las diferentes etapas de su proceso de transformación.

El joven terminó el bachillerato y encontró una oportunidad laboral en la cocina del centro de atención. Además, se propuso ahorrar dinero para entregárselo a la madre de la víctima como un gesto simbólico de reparación por el daño causado.

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Después de varios años privado de la libertad, un juez sustituyó la sanción por una medida en medio abierto. Actualmente, el joven trabaja en un almacén de ropa, mantiene una relación cercana con la mujer y tiene nuevos objetivos: ingresar a la universidad para estudiar Psicología o Derecho.

Para Iván Torres, director de Responsabilidad Penal Adolescente, este caso evidencia el alcance que pueden tener los procesos de justicia restaurativa, no solo para quienes han sufrido las consecuencias de un delito, sino también para los adolescentes que buscan cambiar su proyecto de vida.

El funcionario señaló que este tipo de iniciativas pueden contribuir a la seguridad de Bogotá, pues buscan recuperar a las personas que han estado vinculadas a actividades delictivas y brindarles herramientas y oportunidades para tomar un rumbo diferente.

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