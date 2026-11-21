Así como han salido a flote detalles de otras investigaciones, María Claudia Tarazona, viuda del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reveló públicamente las razones por las cuales sostiene que Gustavo Petro ordenó el asesinato de su esposo tras analizar el expediente judicial.

Sigue a PULZO en Discover

Durante una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila, Tarazona explicó que su convicción surge tras revisar el acervo probatorio recaudado durante un año y cuatro meses por la Fiscalía.

Asimismo, señaló que recibió testimonios ciudadanos externos al proceso oficial, aunque lamentó que dichas personas evitaron formalizar sus relatos ante los investigadores por temor o falta de garantías.

“Para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”, afirmó Tarazona al sintetizar su postura personal frente al crimen del dirigente político colombiano.

Lee También

Según relató la entrevistada, esta confrontación política comenzó en 2012, cuando Uribe Turbay ejercía como concejal bogotano y Petro ocupaba la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En aquella etapa municipal, el entonces cabildante lideró una firme oposición democrática contra iniciativas de la administración distrital, resultando sorteado frecuentemente como ponente de proyectos clave.

Por ejemplo, presentó ponencia negativa frente al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) promovido por Petro, logrando derrotar dicha propuesta dentro del cabildo capitalino.

De igual manera, votó negativamente para frenar el tranvía por la carrera Séptima tras un empate legislativo, destinando finalmente esos recursos públicos hacia el metro de Bogotá.

Cabe remarcar que Tarazona ya había apuntado a Petro y él anunció demanda, pero para este caso la revelación de los detalles pone de nuevo el tema en el interés público.

Hostigamiento político y cuestionamientos a la paz total

A juicio de Tarazona, aquellas diferencias institucionales escalaron hacia una animadversión personal cuando Petro atacó repetidamente la memoria familiar del dirigente, señalando supuestos antecedentes violentos de su abuelo.

Cuando Petro asumió la Presidencia de la República, Uribe Turbay llegó como el senador más votado del país y se consolidó rápidamente como líder opositor en el Congreso.

El propio parlamentario solía afirmar que poseía un “doctorado en Petro”, liderando debates contra las reformas gubernamentales y cuestionando duramente la participación política del partido Comunes.

Tarazona recordó que su esposo criticó el otorgamiento de curules parlamentarias y designaciones como gestores de paz para antiguos integrantes de las Farc vinculados a delitos graves.

“Lo que está diciendo María Claudia es lo que pensamos”, expresó la viuda al asegurar que numerosos ciudadanos comparten actualmente sus sospechas sobre la autoría intelectual del crimen.

Respecto a los elementos que respaldan su hipótesis, cuestionó los beneficios otorgados bajo la política de paz total a cabecillas armados como alias Kendry y alias el Zarco Aldinever.

Ambos sujetos poseían credenciales oficiales como gestores de paz y fueron señalados por alias el Viejo de coordinar logísticamente el atentado mortal contra el senador opositor.

Para Tarazona, resultaba imposible que el Ejecutivo desconociera las actividades delictivas de narcotráfico, secuestro y extorsión cometidas por dichos individuos mientras portaban salvoconductos estatales.

Nuevos señalamientos y búsqueda de pruebas judiciales

Adicionalmente, destacó la entrega de conversaciones digitales a la Fiscalía, las cuales permitieron al Grupo de Tareas Especiales ubicar testigos que señalan a Marcos Calarcá, integrante de Comunes.

También mencionó una carta llegada al ente acusador indicando que Enrique Marulanda, hijo de Sandra Ramírez, coordinó financiación y logística desde una mina ilegal de John 40 entre Guainía y Vaupés.

Como revelación inédita, Tarazona relató que una fuente le comentó una supuesta advertencia hecha previamente por el exministro Armando Benedetti a un congresista sobre un inminente ataque.

“Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted”, habría advertido Benedetti según ese relato anecdótico que nunca llegó a conocimiento directo de Uribe Turbay.

Igualmente, la entrevistada sostuvo que el magnicidio fue preparado mediante un hostigamiento público constante durante 2023, 2024 y 2025 a través de marchas, pancartas y videos oficiales.

“Lo venía preparando en 2023, 2024 y 2025. La forma en la que lo hostigaba públicamente cuando incitaba las marchas y llamaba a la gente a la calle, ponía pancartas en todo el país, fotos, videos de Miguel, incitando a que la gente lo odiara”, indicó al apuntar a Petro.

Frente a quienes exigen evidencias concluyentes, Tarazona aclaró que mantiene reuniones dos o tres veces al mes con la Fiscalía para impulsar resultados concretos en el expediente.

Además, realizó giras internacionales en Europa y prepara visitas a Washington, Estados Unidos, solicitando acompañamiento diplomático y garantías procesales independientes para esclarecer completamente el caso.

Aunque reconoció que actualmente no existe un proceso penal formal contra Gustavo Petro y admitió la posibilidad de equivocarse, destacó una hipótesis manejada dentro del ente investigador.

“Una línea de investigación fuerte en la Fiscalía es que el crimen de Miguel es un crimen de Estado”, concluyó Tarazona citando palabras expresadas por la fiscal del caso.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.